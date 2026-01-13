बरकाकाना स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, शक्तिपुंज एक्सप्रेस से 40 लाख का गांजा बरामद
रामगढ़ पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है. जिसके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है.
Published : January 13, 2026 at 12:07 PM IST
रामगढ़: बरकाकाना जंक्शन पर आरपीएफ ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. आरपीएफ की टीम ने शक्ति पुंज एक्सप्रेस की रूटीन चेकिंग के दौरान बरकाकाना रेलवे स्टेशन पर एक तस्कर को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार तस्कर के पास से 79.7 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया. जिसकी अनुमानित कीमत करीब 39 लाख 85 हजार रुपये बताई जा रही है.
गंध आने से पुलिस को हुआ शक
बताया जा रहा है कि शक्ति पुंज एक्सप्रेस बरकाकाना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची थी. रूटीन चेकिंग के दौरान RPF टीम ने एक संदिग्ध आदमी को पुराने कपड़ों का गठरी लेकर जनरल कोच में चढ़ते देखा. जैसे ही पुलिस टीम गठरी के पास पहुंची, कुछ अजीब सा गंध आ रही थी. इसके बाद टीम व्यक्ति के पास आने लगी, यह देख उक्त यात्री भागने लगा. हालांकि टीम ने उसे मौके पर पकड़ लिया और बोगी से गठरी को भी उतार लिया.
मध्य प्रदेश का रहने वाला है आरोपी
आरपीएफ के उप निरीक्षक केपी मीणा ने बताया कि आरक्षी कपिल देव यादव और महेश यादव ट्रेन और प्लेटफार्म का निरीक्षण कर रहे थे. इसी दौरान प्लेटफार्म चार पर ट्रेन संख्या 11447 शक्तिपुंज एक्सप्रेस पहुंची. जांच के क्रम में आरपीएफ दल की नजर जनरल बोगी में एक संदिग्ध युवक पर पड़ी, जो पुराने कपड़े की गठरी में रखा सामान ट्रेन में चढ़ा रहा था.
जब आरपीएफ कर्मी उसकी ओर बढ़े, तो वह युवक घबराकर भागने लगा. तत्परता दिखाते हुए आरपीएफ ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया. पूछताछ में युवक की पहचान जिलोन, निवासी कटनी, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है. गठरी के बारे में पूछे जाने पर युवक ने गांजा होने की बात स्वीकार की.
इसके बाद आरपीएफ सहायक सुरक्षा आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव, पतरातू निरीक्षक अजय कुमार सिंह और उप निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह की उपस्थिति में गठरी को खोला गया. जिसमें कुल 79.700 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. इसके बाद आरोपी को बरामद गांजे के साथ जीआरपी थाने को सौंप दिया गया. जीआरपी थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और गिरफ्तार अभियुक्त जिलोन को जेल भेज दिया गया है.
