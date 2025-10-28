ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर देढ़ करोड़ की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार, साथी की तलाश में पुलिस, शेयर बाजार में लगाते थे पैसे

दिल्ली-एनसीआर के पुलिस ने ड्रग्स तस्करी में तस्करों को गिरफ्तार किया है. तस्कर के कब्जे से लगभग 1.5 करोड़ रुपये कीमती चरस बरामद हुई.

चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार
चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 28, 2025 at 8:41 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा की थाना सेक्टर-58 पुलिस ने नशे के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 करोड़ रुपये की कीमत की तीन किलोग्राम चरस के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है. एडिशनल डीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला के अनुसार पुलिस ने यह कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और गोपनीय सूचना के आधार पर की है. गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान शुभम कुमार के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से दिल्ली-एनसीआर में ड्रग्स की सप्लाई नेटवर्क से जुड़ा हुआ था.

सुमित शुक्ला एडिशनल डीसीपी नोएडा ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी बीसीए की पढ़ाई किए हुए हैं और यह शेयर मार्केट का काम कर रहा था. शेयर मार्केट में घाटा होने के बाद हिमाचल प्रदेश से यह मादक पदार्थ खरीद कर एनसीआर क्षेत्र में बेचने का कारोबार कर रहा था. यह पूर्व में भी जेल जा चुका है. आरोपी मेरठ का रहने वाला है.

सुमित शुक्ला एडिशनल डीसीपी नोएडा (ETV Bharat)

एडिशनल डीसीपी ने बताया कि आरोपी अपने साथी के साथ मिलकर मादक पदार्थों की सप्लाई के नेटवर्क में सक्रिय था. इलेक्ट्रानिक्स सर्विलांस व मुखबिर की सूचना के आधार पर जाल बिछाया गया और तस्कर को दबोच लिया गया. आरोपी के साथ "बरामद चरस उच्च गुणवत्ता की है, जिसकी अंतराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत डेढ़ करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है. जिसे दोनों आरोपी पहाडी इलाकों से बड़ी मात्रा में लाकर सस्ते दामो में लाकर दिल्ली, एनसीआर व आस पास के क्षेत्रों में महंगे दामों में स्कूल, कालेज, पब और रेस्टोरेन्ट के आस-पास सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमाते थे.

चरस के साथ ड्रग तस्कर गिरफ्तार
चरस के साथ ड्रग तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)

दिल्ली में सात तस्कर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक्स स्क्वॉड ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने एक साथ सात ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 121.58 किलो गांजा और 600 ग्राम स्मैक बरामद की. जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपये आंकी गई है. इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल दो कारें जब्त की गई हैं. डीसीपी अभिषेक धनिया के अनुसार 27 अक्टूबर 2025 को एंटी नारकोटिक्स स्क्वॉड ईस्ट को गुप्त सूचना मिली कि छठ पूजा के दौरान पुलिस बल की ड्यूटी में व्यस्तता का फायदा उठाकर कुछ ड्रग तस्कर बड़ी खेप लेकर दिल्ली आने वाले हैं. सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर अरुण कुमार की टीम ने एसीपी संजय सिंह के मार्गदर्शन में गाजीपुर बॉर्डर, एनएच-9 पर जाल बिछाया पुलिस टीम ने दो संदिग्ध कारों को रोककर तलाशी ली. जिसमें एक कार से 121.58 किलो गांजा और दूसरी से 600 ग्राम स्मैक बरामद की गई.

पुलिस ने मौके से सात तस्करों को गिरफ्तार किया जिनकी पहचान नावील (23), तालिब (30), नादिर खान उर्फ साहिल (29), मोहम्मद अमान (50), अरीब (26), अर्शू (26) और तरक्की (30) के रूप में हुई. सभी आरोपी दिल्ली के दरियागंज, तुर्कमान गेट और संगम विहार क्षेत्रों के रहने वाले हैं.

