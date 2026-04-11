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यमुनानगर में नशा तस्कर गिरफ्तार, साढ़े 5 लाख रुपये से ज्यादा की हेरोइन बरामद

यमुनानगर पुलिस ने नश तस्कर को गिरफ्तार किया. पुलिस को आरोपी के पास से साढ़े 5 लाख रुपये से ज्यादा का नशीला पदार्थ बरामद हुआ.

Drug Smuggler Arrested in Yamunanagar
Drug Smuggler Arrested in Yamunanagar (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 11, 2026 at 9:04 AM IST

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यमुनानगर: शुक्रवार को यमुनानगर पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी के पास से 113 ग्राम हेरोइन बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत साढ़े 5 लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. पता चला है कि ये युवक पिछले लंबे समय से ये काम कर रहा था. इस पर एक मुकदमा पहले से दर्ज है. पुलिस अब पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये नशा कहां से लाता था और कहां का सप्लाई करता था.

यमुनानगर में नशा तस्कर गिरफ्तार: यमुनानगर के डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि उन्हें नशा तस्कर के बारे में गुप्त सूचना मिली थी. जिसके आधार पर औरंगाबाद के पास यमुनानगर के कंसापुर के रहने वाले शुभम को रोका गया. उस की तलाशी ली गई, तो उसके कब्जे से 113 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है. जिसकी बाजार में कीमत साढ़े पांच लाख से अधिक है.

यमुनानगर में नशा तस्कर गिरफ्तार (Etv Bharat)

आरोपी से पूछताछ जारी: डीएसपी ने बताया कि शुभम से पूछताछ की जा रही है. अब न्यायालय में पेश कर इसका रिमांड लिया जाएगा. रिमांड के दौरान ये पता चलेगा कि ये युवक कहां से ये नशा लता था और कहां-कहां सप्लाई करता था. डीएसपी ने बताया कि शुभम बाइक पर सवार था और पहले भी उसके खिलाफ एक मामला दर्ज है. अब इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा.

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