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यमुनानगर में नशा तस्कर गिरफ्तार, साढ़े 5 लाख रुपये से ज्यादा की हेरोइन बरामद

यमुनानगर: शुक्रवार को यमुनानगर पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी के पास से 113 ग्राम हेरोइन बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत साढ़े 5 लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. पता चला है कि ये युवक पिछले लंबे समय से ये काम कर रहा था. इस पर एक मुकदमा पहले से दर्ज है. पुलिस अब पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये नशा कहां से लाता था और कहां का सप्लाई करता था.

यमुनानगर में नशा तस्कर गिरफ्तार: यमुनानगर के डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि उन्हें नशा तस्कर के बारे में गुप्त सूचना मिली थी. जिसके आधार पर औरंगाबाद के पास यमुनानगर के कंसापुर के रहने वाले शुभम को रोका गया. उस की तलाशी ली गई, तो उसके कब्जे से 113 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है. जिसकी बाजार में कीमत साढ़े पांच लाख से अधिक है.