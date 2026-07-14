ETV Bharat / state

पानीपत में नशा तस्कर गिरफ्तार, मध्य प्रदेश से पंजाब ले जा रहा था ड्रग्स, आरोपी के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में भी मामला दर्ज

पंजाब का नशा तस्कर गिरफ्तार: पुलिस ने आरोपी की पहचान नितीश उर्फ निशू पुत्र नितीश कौशल (37), निवासी होशियारपुर (पंजाब) के रूप में की है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कैंटर चालक है और मध्य प्रदेश से डोडा चूरापोस्त लेकर पंजाब के होशियारपुर में रवि नामक व्यक्ति तक पहुंचाने जा रहा था.

पानीपत में नशे की बड़ी खेप बरामद: उप पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश से डोडा चूरापोस्त की बड़ी खेप पंजाब ले जाई जा रही है. सूचना के आधार पर एएसआई पुष्पेंद्र के नेतृत्व में टीम ने समालखा के पास जीटी रोड पर नाकाबंदी कर संदिग्ध कैंटर को रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान भारी मात्रा में डोडा चूरापोस्त बरामद हुआ.

पानीपत: एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने समालखा क्षेत्र में जीटी रोड सर्विस लेन पर नाकाबंदी कर एक कैंटर से 10 क्विंटल 33 किलो 970 ग्राम डोडा चूरापोस्त बरामद किया है. पुलिस ने मौके से पंजाब निवासी एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है.

आरोपी पर जम्मू में भी FIR दर्ज: डीएसपी मुकेश कुमार ने बताया कि "आरोपी के खिलाफ पहले भी जम्मू-कश्मीर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि इस तस्करी में कैंटर का मालिक भी शामिल हो सकता है. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. पानीपत पुलिस ने नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स सेल के साथ-साथ थाना स्तर पर भी विशेष टीमें गठित कर रखी हैं, जो लगातार गुप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई कर रही हैं. इतनी बड़ी मात्रा में डोडा चूरापोस्त की बरामदगी नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी सफलता है."

पुलिस रिमांड पर आरोपी: पुलिस ने कैंटर, डोडा चूरापोस्त तथा अन्य सामान को कब्जे में लेकर थाना समालखा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी को सोमवार को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया. रिमांड के दौरान उससे गहन पूछताछ कर नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे.

कंडीशनर की पेटियों के नीचे छिपाई थी नशे की खेप: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कैंटर की बॉडी में सबसे नीचे 51 प्लास्टिक कट्टों में डोडा चूरापोस्त रखा था. इसके ऊपर कंडीशनर की 601 पेटियां लोड कर दी गई थीं, ताकि मादक पदार्थ पूरी तरह छिपा रहे और किसी को संदेह न हो. इसके बाद पूरी बॉडी को तिरपाल से ढक दिया गया था. हालांकि, सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने तलाशी लेकर पूरी खेप बरामद कर ली.

ये भी पढ़ें- कैथल में 3 करोड़ रुपये की डोडा पोस्त बरामद, पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया