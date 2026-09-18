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पंचकूला में ₹50 लाख से ज्यादा की हेरोइन बरामद, तस्कर गिरफ्तार, अमृतसर से आया था नशे का खेप

पंचकूला पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया. 256 ग्राम हेरोइन बरामद. ₹50 लाख से ज्यादा की अनुमानिक कीमत.

Drug smuggler arrested in Panchkula
Drug smuggler arrested in Panchkula (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 18, 2026 at 8:51 PM IST

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Updated : September 18, 2026 at 9:26 PM IST

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पंचकूला: प्रदेश को नशामुक्त बनाने की दिशा में जारी अभियान के तहत पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई में जुटी है. इस कड़ी में क्राइम ब्रांच-1 की टीम ने नशा तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 256 ग्राम हेरोइन बरामद की है. बरामद हेरोइन की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये से अधिक बताई गई है. आरोपी की पहचान 24 वर्षीय मोहित कुमार निवासी गांव श्यामटू, थाना जिला पंचकूला उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई है.

चंडीमंदिर थाना में केस दर्ज: डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक आईपीएस अमरिंदर सिंह ने बताया कि क्राइम ब्रांच-1 की टीम को 17 सितंबर को गुप्त सूचना मिली कि एक युवक हेरोइन की खेप लेकर पंचकूला-यमुनानगर मुख्य मार्ग पर मत्तेवाली फ्लाईओवर के पास खड़ा है. सूचना के आधार पर इंचार्ज मनोज कुमार की अगुवाई में टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके पर काबू कर लिया. तलाशी के दौरान आरोपी से कुल 256 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है. इसके बाद आरोपी के खिलाफ थाना चंडीमंदिर में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया.

2500 रुपये प्रति पुड़िया बेचने की तैयारी: पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अमृतसर से हेरोइन लेकर आता था. इसके बाद वह पंचकूला, ढकोली, जीरकपुर और आसपास के क्षेत्रों में बरामद हेरोइन को करीब 1-1 ग्राम की छोटी पुड़िया/बिट बनाकर लगभग 2500 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से बेचने की तैयारी में था. आरोपी को अदालत में पेश कर उसका पांच दिन का रिमांड हासिल किया गया है, जिस अवधि में आरोपी से पूछताछ कर हेरोइन के मुख्य सप्लायर और नशा तस्करी से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी.

पुलिस की शिक्षण संस्थानों पर नजर: पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पंचकूला पुलिस की टीमें शिक्षण संस्थानों के आसपास छापेमारी कर कूल लिप, रोलिंग पेपर और अन्य ऐसे पदार्थों की जांच एवं जब्ती कर रही है, जिनका इस्तेमाल युवाओं को नशे की ओर ले जाने में किया जा सकता है. साथ ही स्कूलों एवं शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पंचकूला पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, नशीले पदार्थों की बरामदगी, नशे की शुरुआती आदतों पर रोक, युवाओं में जागरूकता और नशा पीड़ितों को उपचार उपलब्ध करवाना शामिल है. पुलिस का उद्देश्य नशे के नेटवर्क को जड़ से कमजोर करने के साथ-साथ युवाओं को नशे से दूर रखकर उन्हें सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य की ओर प्रेरित करना है.

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Last Updated : September 18, 2026 at 9:26 PM IST

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PANCHKULA DRUG SMUGGLER ARRESTED

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