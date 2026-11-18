हिसार में दो नशा तस्कर गिरफ्तार, एक से नशे की 9 हजार गोलियां बरामद, दूसरा हेरोइन के साथ पकड़ा गया
Drug smuggler arrested in Hisar: एंटी नारकोटिक सेल हिसार की टीम ने दो नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है.
Published : November 18, 2026 at 6:42 PM IST
हिसार: एंटी नारकोटिक सेल हिसार की टीम ने साउथ बाईपास पर लाडवा मोड़ के नजदीक कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से 9,000 अल्प्राजोलम (ALPRAZOLAM) गोलियां बरामद की हैं. इन गोलियों का कुल वजन 1 किलो 152 ग्राम है और इनकी कीमत करीब 92 लाख 16 हजार रुपये है. पुलिस ने आरोपी से 1400 रुपये ड्रग मनी और तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है..
भिवानी का युवक गिरफ्तार, नशीली गोलियां बरामद: गिरफ्तार आरोपी की पहचान विक्की निवासी भिवानी के रूप में हुई है. एंटी नारकोटिक सेल हिसार में तैनात सहायक उप निरीक्षक शक्ति सिंह ने बताया कि वो टीम के साथ रात्रि गश्त एवं नशा तस्करी की रोकथाम के लिए जांच-पड़ताल कर रहे थे. इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए साउथ बाईपास पर लाडवा मोड़ के नजदीक मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति को काबू कर लिया.
थैले से बरामद हुईं 9000 अल्प्राजोलम गोलियां: शक्ति सिंह ने बताया कि मोटरसाइकिल को जब रुकवाया तो दाईं ओर हैंडल पर हरे और पीले रंग का थैला टंगा मिला. जिसकी तलाशी लेने पर उसमें से 9000 अल्प्राजोलम (ALPRAZOLAM) नशीली गोलियां बरामद हुईं. इन गोलियों का कुल वजन 1 किलो 152 ग्राम पाया गया. बरामद नशीली गोलियों की कीमत करीब 92 लाख 16 हजार रुपये है. इसके अतिरिक्त आरोपी के कब्जे से 1400 रुपये ड्रग मनी भी बरामद की गई तथा नशीली गोलियों की तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया.
पुलिस रिमांड पर लेकर खंगाला जाएगा नशा तस्करी का नेटवर्क: इस संबंध में आरोपी के खिलाफ थाना अर्बन एस्टेट हिसार में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है. आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा. रिमांड के दौरान नशीली गोलियों की खरीद के स्रोत, उनकी सप्लाई कहां की जानी थी तथा इस अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी. पुलिस का प्रयास है कि इस तस्करी के पीछे सक्रिय पूरे नेटवर्क का पता लगाकर इसमें संलिप्त अन्य आरोपियों को भी कानून के शिकंजे में लाया जाए.
नशा तस्करों को एसपी हिसार की चेतावनी: पुलिस अधीक्षक हिसार सिद्धान्त जैन ने स्पष्ट किया कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोग किसी भी सूरत में पुलिस की कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे. हिसार पुलिस नशा तस्करों और उनके नेटवर्क पर लगातार निगरानी रख रही है. नशीले पदार्थों की सप्लाई, खरीद-फरोख्त अथवा इस अवैध कारोबार को संरक्षण देने में जिसकी भी संलिप्तता सामने आएगी, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नशा तस्करों के प्रति पुलिस किसी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगी.
नशा तस्कर गिरफ्तार: इसके अलावा एंटी नारकोटिक सेल हिसार की टीम ने मंगाली गौशाला के पास से एक युवक को 9 ग्राम 990 मिलीग्राम हेरोइन (चिट्टा) सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान सचिन निवासी हिसार के रूप में हुई है. इस संबंध में सीआईए हिसार के सब इंस्पेक्टर इंद्र सिंह ने बताया कि वह अपनी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त एवं अपराध पड़ताल के दौरान मौजूद थे. इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी विक्की को काबू किया. नियमानुसार तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 9 ग्राम 990 मिलीग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना आजाद नगर हिसार में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है.
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