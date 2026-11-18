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हिसार में दो नशा तस्कर गिरफ्तार, एक से नशे की 9 हजार गोलियां बरामद, दूसरा हेरोइन के साथ पकड़ा गया

Drug smuggler arrested in Hisar ( ETV Bharat )

हिसार: एंटी नारकोटिक सेल हिसार की टीम ने साउथ बाईपास पर लाडवा मोड़ के नजदीक कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से 9,000 अल्प्राजोलम (ALPRAZOLAM) गोलियां बरामद की हैं. इन गोलियों का कुल वजन 1 किलो 152 ग्राम है और इनकी कीमत करीब 92 लाख 16 हजार रुपये है. पुलिस ने आरोपी से 1400 रुपये ड्रग मनी और तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है..

भिवानी का युवक गिरफ्तार, नशीली गोलियां बरामद: गिरफ्तार आरोपी की पहचान विक्की निवासी भिवानी के रूप में हुई है. एंटी नारकोटिक सेल हिसार में तैनात सहायक उप निरीक्षक शक्ति सिंह ने बताया कि वो टीम के साथ रात्रि गश्त एवं नशा तस्करी की रोकथाम के लिए जांच-पड़ताल कर रहे थे. इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए साउथ बाईपास पर लाडवा मोड़ के नजदीक मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति को काबू कर लिया.