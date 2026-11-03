ETV Bharat / state

वैशाली ड्रग सिंडिकेट का 'असम कनेक्शन', पति-पत्नी समेत तीन गिरफ्तार..कमरे में बिखरे मिले लाखों रुपये

सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि मध्य निषेध विभाग, राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो पटना और वैशाली पुलिस की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की. मौके से नीरज कुमार, उनके पिता पवन ठाकुर और नीरज की पत्नी को गिरफ्तार किया गया. तीनों माइल गांव के निवासी हैं.

12 लाख से ज्यादा नकद जब्त

छापेमारी के दौरान टीम को छोटे डिब्बे में रखे तीन पैकेट और बड़े डिब्बे में रखे छह पैकेट मिले. इन सभी पैकेटों से कुल 119.29 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ। इसके अलावा मौके से 12,33,160 रुपये नकद भी जब्त किए गए। इतनी बड़ी रकम की बरामदगी ने जांच एजेंसियों को सतर्क कर दिया है.

पति-पत्नी समेत तीन गिरफ्तार (ETV Bharat)

असम कनेक्शन आया सामने

एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि यह गिरोह असम से नशीले पदार्थों की तस्करी कर लाता था और वैशाली सहित आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति करता था. पुलिस अब बरामद किए गए ₹12.33 लाख की नकदी के मुख्य स्रोत का पता लगाने में जुटी है कि यह अवैध पैसा कहां से आया था और इसे आगे कहां भेजा जाना था. इस संगठित सिंडिकेट को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए पुलिस टीम ड्रग्स की इस पूरी सप्लाई चेन और नेटवर्क में शामिल अन्य तस्करों की तलाश कर रही है.

"एक ही ठिकाने से मादक पदार्थ के साथ लाखों रुपये मिलने के बाद इलाके में नशे के बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ की आपूर्ति कहां से होती थी और इसकी बिक्री किन-किन इलाकों में की जाती थी."-सुबोध कुमार, एसडीपीओ