वैशाली ड्रग सिंडिकेट का 'असम कनेक्शन', पति-पत्नी समेत तीन गिरफ्तार..कमरे में बिखरे मिले लाखों रुपये
Vaishali Drug Racket Exposed: वैशाली में नशे के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है. पति-पत्नी समेत तीन को गिरफ्तार किया गया. रिपोर्ट-अमरेश कुमार शर्मा
Published : November 3, 2026 at 10:18 AM IST
वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस और जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है. बिदुपुर थाना क्षेत्र के माइल गांव स्थित बगुलिया गाछी में संयुक्त टीम ने छापेमारी कर नशे के कारोबार में कथित रूप से संलिप्त तीन लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपितों में पति-पत्नी भी शामिल हैं.
पति-पत्नी और पिता गिरफ्तार
सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि मध्य निषेध विभाग, राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो पटना और वैशाली पुलिस की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की. मौके से नीरज कुमार, उनके पिता पवन ठाकुर और नीरज की पत्नी को गिरफ्तार किया गया. तीनों माइल गांव के निवासी हैं.
12 लाख से ज्यादा नकद जब्त
छापेमारी के दौरान टीम को छोटे डिब्बे में रखे तीन पैकेट और बड़े डिब्बे में रखे छह पैकेट मिले. इन सभी पैकेटों से कुल 119.29 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ। इसके अलावा मौके से 12,33,160 रुपये नकद भी जब्त किए गए। इतनी बड़ी रकम की बरामदगी ने जांच एजेंसियों को सतर्क कर दिया है.
असम कनेक्शन आया सामने
एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि यह गिरोह असम से नशीले पदार्थों की तस्करी कर लाता था और वैशाली सहित आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति करता था. पुलिस अब बरामद किए गए ₹12.33 लाख की नकदी के मुख्य स्रोत का पता लगाने में जुटी है कि यह अवैध पैसा कहां से आया था और इसे आगे कहां भेजा जाना था. इस संगठित सिंडिकेट को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए पुलिस टीम ड्रग्स की इस पूरी सप्लाई चेन और नेटवर्क में शामिल अन्य तस्करों की तलाश कर रही है.
"एक ही ठिकाने से मादक पदार्थ के साथ लाखों रुपये मिलने के बाद इलाके में नशे के बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ की आपूर्ति कहां से होती थी और इसकी बिक्री किन-किन इलाकों में की जाती थी."-सुबोध कुमार, एसडीपीओ
जांच में जुटी एजेंसियां
जांच एजेंसियां जब्त नकदी के स्रोत और कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही हैं. गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के आधार पर सप्लाई चेन, खरीद-बिक्री और संभावित सहयोगियों की जानकारी जुटाई जा रही है. कार्रवाई के बाद जांच एजेंसियां नशे के इस अवैध कारोबार की जड़ तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं.
तीनों आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
तीनों आरोपितों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. इस सफलता से इलाके में नशे के अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस का कहना है कि आगे और गिरफ्तारियां हो सकती है.
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