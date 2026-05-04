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होटल में नशे का भंडाफोड़: चिट्टा की खेप के साथ 3 युवक-2 युवतियां गिरफ्तार

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश से चिट्टा तस्करी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिला बिलासपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना सदर को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिलासपुर शहर के लखनपुर स्थित एक होटल के कमरे से चिट्टा की खेप के साथ दो युवतियों समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

बिलासपुर में होटल में नशे का भंडाफोड़

पुलिस थाना सदर के अनुसार, पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि लखनपुर स्थित होटल बालाजी के एक कमरे में कुछ युवक युवतियां नशीले पदार्थ के साथ ठहरे हुए हैं और उसकी खरीद-फरोख्त की फिराक में हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने बिना देरी किए होटल में दबिश दी और संदिग्ध कमरे की तलाशी ली. तलाशी के दौरान पुलिस को कमरे से कुल 15.85 ग्राम चिट्टा बरामद हुई. पुलिस ने मौके पर मौजूद सभी संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.