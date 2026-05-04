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होटल में नशे का भंडाफोड़: चिट्टा की खेप के साथ 3 युवक-2 युवतियां गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में होटल से नशा तस्करी का एक संगीन मामला सामने आया है. पुलिस ने पांच आरोपियों को धर दबोचा है.

BILASPUR CHITTA SMUGGLING CASE
चिट्टे के साथ 3 युवक और 2 लड़कियां गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 1:11 PM IST

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Updated : May 4, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश से चिट्टा तस्करी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिला बिलासपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना सदर को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिलासपुर शहर के लखनपुर स्थित एक होटल के कमरे से चिट्टा की खेप के साथ दो युवतियों समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

बिलासपुर में होटल में नशे का भंडाफोड़

पुलिस थाना सदर के अनुसार, पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि लखनपुर स्थित होटल बालाजी के एक कमरे में कुछ युवक युवतियां नशीले पदार्थ के साथ ठहरे हुए हैं और उसकी खरीद-फरोख्त की फिराक में हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने बिना देरी किए होटल में दबिश दी और संदिग्ध कमरे की तलाशी ली. तलाशी के दौरान पुलिस को कमरे से कुल 15.85 ग्राम चिट्टा बरामद हुई. पुलिस ने मौके पर मौजूद सभी संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

चिट्टे के साथ 3 युवक और 2 युवतियां गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान वीरभान, निवासी रायपुर सहोड़ा, जिला ऊना, धीरज कुमार, निवासी बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना, अनुज संधु उर्फ अक्षु, निवासी बरसंड, तहसील झंडूता, जिला बिलासपुर, अंजली शर्मा उर्फ रिया, निवासी गानवी, तहसील रामपुर, जिला शिमला, पूजा, निवासी रिकांगपिओ, जिला किन्नौर के रूप में हुई हैं. पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी नशे से जुड़ी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि युवाओं को इस बुराई से बचाया जा सके.

जांच में जुटी पुलिस

एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने बताया, "पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी नशीले पदार्थ कहां से लाते थे और इसे किन-किन क्षेत्रों में सप्लाई करने की योजना बना रहे थे. साथ ही इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसकी भी जांच की जा रही है. नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी."

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Last Updated : May 4, 2026 at 2:10 PM IST

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बिलासपुर में होटल में चिट्टा
DRUG RACKET IN BILASPUR HOTEL

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