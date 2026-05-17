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नशे के खिलाफ ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना, फोगाट खाप के आह्वान पर खोला मोर्चा, प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम

चरखी दादरी में नशे के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया. समसपुर गांव में लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरु कर दिया है. प्रशासन को अल्टीमेटम.

Drug Problem in Haryana
Drug Problem in Haryana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 17, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
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चरखी दादरी: समसपुर गांव में लोगों ने नशे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. फोगाट खाप के आह्वान के बाद ग्रामीणों ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया. धरने की अगुवाई पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक क्षेत्र में नशा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

नशे के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन: पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह ने कहा कि "नशा आज गांवों की युवा पीढ़ी को बर्बादी की ओर धकेल रहा है. ग्रामीण लगातार पुलिस प्रशासन को नशा बेचने वालों की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं. प्रशासन की ढुलमुल कार्यप्रणाली के कारण नशा तस्करों के हौंसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं."

नशे के खिलाफ ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना (ETV Bharat)

प्रशासन को दिया अल्टीमेटम: धरने पर मौजूद ग्रामीणों ने कहा कि वे अपने बच्चों का भविष्य किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे. उन्होंने साफ किया कि गांव समाज अब नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं. धरने के पहले ही दिन ग्रामीणों ने प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय के भीतर नशा तस्करों के खिलाफ ठोस और जमीनी कार्रवाई नहीं हुई, तो गांव की पंचायत एक बड़ा और कड़ा फैसला लेने को मजबूर होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

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