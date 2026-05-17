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नशे के खिलाफ ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना, फोगाट खाप के आह्वान पर खोला मोर्चा, प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम

चरखी दादरी: समसपुर गांव में लोगों ने नशे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. फोगाट खाप के आह्वान के बाद ग्रामीणों ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया. धरने की अगुवाई पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक क्षेत्र में नशा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

नशे के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन: पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह ने कहा कि "नशा आज गांवों की युवा पीढ़ी को बर्बादी की ओर धकेल रहा है. ग्रामीण लगातार पुलिस प्रशासन को नशा बेचने वालों की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं. प्रशासन की ढुलमुल कार्यप्रणाली के कारण नशा तस्करों के हौंसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं."