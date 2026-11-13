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कैदी के लिए जूतों में छिपाकर जेल पहुंचाई जा रही थी नशीली गोलियां, ऐसे खुली पोल

जेल में पहुंचाई जा रही नशा सामग्री ( IANS )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में जेल की चारदीवारी के भीतर भी नशा पहुंचाने की कोशिशें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. अब नशा तस्करी का एक ऐसा तरीका सामने आया है, जिसने जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिला कारागार हमीरपुर में बंद एक कैदी के लिए बाहर से लाए गए जूतों के अतिरिक्त सोल में संदिग्ध नशीली गोलियां छिपाकर पहुंचाई जा रही थीं. हालांकि जेल में तैनात वार्डर की सतर्कता से प्रतिबंधित सामग्री बंदी तक पहुंचने से पहले ही पकड़ ली गई. पुलिस ने इस मामले में सामान लेकर पहुंचे व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रूटीन जांच के दौरान हुआ खुलासा