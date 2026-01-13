ETV Bharat / state

दुमका में ब्राउन शुगर के साथ तीन ड्रग्स पैडलर गिरफ्तार, एसपी ने कहा- लिंक की हो रही है जांच

दुमका: जिला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे तीन ड्रग्स पैडलरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों में दो ड्रग पैडलर नाबालिग हैं. जिले के एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि इस काले धंधे के लिंक की पड़ताल की जा रही है कि वे ब्राउन शुगर कहां से लाए और कहां इसे खपाना था.

वाहन चेकिंग के दौरान हुआ खुलासा

दरअसल, दुमका पुलिस टीम को सूचना मिली कि कुछ लोग ब्राउन शुगर खपाने के उद्देश्य से रामगढ़ थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं. पुलिस टीम द्वारा यह जानकारी रामगढ़ थाना प्रभारी मनीष कुमार को दी गई. सूचना के सत्यापन के बाद आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एसडीपीओ श्यामनन्दन मंडल के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया.

इसके बाद एसडीपीओ, थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों की टीम ने गुहियाजोरी-गोड्डा मुख्य मार्ग पर स्थित मयूरनाथ गांव के पास चेकिंग लगाकर वाहनों की जांच शुरू की. इसी दौरान पुलिस टीम को देखकर गुहियाजोरी की तरफ से रामगढ़ की ओर आ रहा एक बाइक सवार भागने लगा. बाइक सवार को भागते देख पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और लोगों की तलाशी ली.

तलाशी के बाद नाबालिग को भेजा गया बाल सुधार गृह

तलाशी के दौरान एक व्यक्ति के जैकेट से 38 पुडिया ब्राउन शुगर मिला. जिसका वजन 06 ग्राम था. जिसकी पहचान बबलू कुमार, पिता- संतोष महतो, निवासी- ग्राम शिमला, थाना खागा, जिला देवघर के रूप में हुई. जबकि दूसरे व्यक्ति के पास से 07 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ. जांच के दौरान मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए तीन में से दो युवक नाबालिग निकले.