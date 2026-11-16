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हरियाणा में बैठकर हिमाचल के युवाओं को सप्लाई कर रहा था चिट्टा, शिमला पुलिस ने पिंजौर से मुख्य सप्लायर को दबोचा

चिट्टा सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार ( IANS )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी का नेटवर्क अब दूसरे राज्यों से भी संचालित हो रहा है. स्थानीय स्तर पर नशे की खेप पकड़ने के बाद शिमला पुलिस ने इसकी सप्लाई के पीछे जुड़े मुख्य आरोपी तक पहुंच बनाई है. पुलिस ने हरियाणा के पिंजौर में दबिश देकर एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो हिमाचल के युवाओं तक चिट्टा पहुंचा रहा था. आरोपी के ठिकाने से 49 ग्राम चिट्टा, 1 लाख 2 हजार 500 रुपये नकद और इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन बरामद हुई है. इस मामले में अब तक कुल करीब 72 ग्राम चिट्टा बरामद किया जा चुका है.

पुलिस के अनुसार, 12 नवंबर को कार्रवाई के दौरान पपिल भूषण (37) और सुरेश (39), निवासी तहसील कोटखाई, जिला शिमला को गिरफ्तार किया गया था. दोनों के कब्जे से 23 ग्राम चिट्टा यानी हेरोइन बरामद हुई थी. इसके बाद पुलिस थाना ठियोग में अभियोग संख्या 170/2026 के तहत NDPS एक्ट की धारा 21 और 29 में मामला दर्ज किया गया.