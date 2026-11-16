हरियाणा में बैठकर हिमाचल के युवाओं को सप्लाई कर रहा था चिट्टा, शिमला पुलिस ने पिंजौर से मुख्य सप्लायर को दबोचा
आरोपी के खिलाफ पहले से NDPS के कई मामले दर्ज है. आरोपी हिमाचल के युवाओं तक चिट्टे की सप्लाई कर रहा था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 5:40 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी का नेटवर्क अब दूसरे राज्यों से भी संचालित हो रहा है. स्थानीय स्तर पर नशे की खेप पकड़ने के बाद शिमला पुलिस ने इसकी सप्लाई के पीछे जुड़े मुख्य आरोपी तक पहुंच बनाई है. पुलिस ने हरियाणा के पिंजौर में दबिश देकर एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो हिमाचल के युवाओं तक चिट्टा पहुंचा रहा था. आरोपी के ठिकाने से 49 ग्राम चिट्टा, 1 लाख 2 हजार 500 रुपये नकद और इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन बरामद हुई है. इस मामले में अब तक कुल करीब 72 ग्राम चिट्टा बरामद किया जा चुका है.
पुलिस के अनुसार, 12 नवंबर को कार्रवाई के दौरान पपिल भूषण (37) और सुरेश (39), निवासी तहसील कोटखाई, जिला शिमला को गिरफ्तार किया गया था. दोनों के कब्जे से 23 ग्राम चिट्टा यानी हेरोइन बरामद हुई थी. इसके बाद पुलिस थाना ठियोग में अभियोग संख्या 170/2026 के तहत NDPS एक्ट की धारा 21 और 29 में मामला दर्ज किया गया.
पूछताछ में सामने आया पिंजौर में बैठे सप्लायर का नाम
मामले की जांच और दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को सप्लाई नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी मिली. जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी ओमकार उर्फ ओमी से फोन के जरिए चिट्टा खरीदते थे. ओमकार मूल रूप से ठियोग का रहने वाला है और वर्तमान में हरियाणा के पंचकूला जिले के पिंजौर में रह रहा था. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी उससे चिट्टा खरीदने के बदले नकद भुगतान करते थे. कॉल डिटेल और पूछताछ से मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस ने सप्लाई नेटवर्क की कड़ियां जोड़ते हुए ओमकार की पहचान मुख्य सप्लायर के रूप में की.
पिंजौर में दबिश देकर मुख्य आरोपी गिरफ्तार
इसके बाद शिमला पुलिस की टीम ने 15 नवंबर को हरियाणा के पिंजौर में दबिश दी और ओमकार उर्फ ओमी को गिरफ्तार कर लिया. उसके ठिकाने की तलाशी के दौरान 49 ग्राम अतिरिक्त चिट्टा बरामद हुआ. इसके अलावा पुलिस ने 1 लाख 2 हजार 500 रुपये नकद और एक इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन भी जब्त की. इससे पहले दो आरोपियों के पास से 23 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था. इस तरह मामले में अब तक कुल करीब 72 ग्राम चिट्टा बरामद किया जा चुका है.
आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज हैं दो NDPS केस
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि ओमकार उर्फ ओमी के खिलाफ पुलिस थाना ठियोग में वर्ष 2021 के दौरान NDPS एक्ट के तहत दो मामले पहले से दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार, आरोपी पिंजौर में रहकर ठियोग और कोटखाई समेत हिमाचल के युवाओं तक चिट्टे की सप्लाई कर रहा था. अब पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और सप्लाई की कड़ियों की जांच कर रही है.
2026 में बाहरी राज्यों से 94 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार
शिमला पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2026 में विशेष अभियान के तहत अब तक बाहरी राज्यों से 94 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार किए जा चुके हैं. वहीं, वर्ष 2025 में ऐसे 8 और वर्ष 2024 में 15 मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस का कहना है कि इस साल बाहरी राज्यों में कार्रवाई का दायरा बढ़ाया गया है.
इस साल 70 अंतरराज्यीय नेटवर्क पर कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर वर्ष 2026 में अब तक 70 अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है. इसकी तुलना में वर्ष 2025 और 2024 में ऐसे 4-4 नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई हुई थी. पुलिस अब नशे की खेप के साथ-साथ उसके पीछे काम कर रहे सप्लायरों और पूरे नेटवर्क तक पहुंचने पर जोर दे रही है. ASP शिमला मेहर पंवर कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान अब केवल स्थानीय स्तर पर नशे की खेप पकड़ने और आरोपियों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है. पुलिस सप्लाई की पूरी चेन का पता लगाकर मुख्य सप्लायरों और अंतरराज्यीय नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.
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