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झांसी में ड्रग पैडलर की हत्या का मामला; कांस्टेबल समेत आठ गिरफ्तार, बुरी तरह पीटने से हुई मौत

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )