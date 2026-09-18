झांसी में ड्रग पैडलर की हत्या का मामला; कांस्टेबल समेत आठ गिरफ्तार, बुरी तरह पीटने से हुई मौत
एसएसपी विकास कुमार ने बताया कि कांस्टेबल समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 9:26 PM IST
झांसी : प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पांच दिन पहले ड्रग पैडलर की हत्या मामले में पुलिस ने शुक्रवार को चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में कांस्टेबल समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, 13 सितम्बर को पिटाई होने से युवक की मौत हो गई थी.
एसएसपी विकास कुमार ने बताया कि मृतक परवेज पर जम्मू कश्मीर में मुकदमा दर्ज है. वह साहिल नाम के व्यक्ति के संपर्क में आया था. घटना के दिन परवेज, साहिल मिश्रा को सैंपल दिखाने जा रहा था. सुकवा डुकुवा कॉलोनी के पास जब वह सैंपल लेकर पहुंचा तो तीन गाड़ियों में सवार ग्यारह लोगों ने उसका वीडियो बनाते हुए पुलिस से पकड़वाने की धमकी दी. इस पर झगड़ा हुआ और दो लोगों ने परवेज को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई थी.
एसएसपी ने बताया कि प्रियांश और साहिल दोस्त हैं. इनके अन्य साथी मिलकर एक संगठन चलाते हैं. कांस्टेबल आशीष इन्हीं अभियुक्तों में से एक के घर में किराए पर रहता है. घटना के पहले सभी लोग रात में मिले थे और घटना के बाद भी मिले थे. जो साक्ष्य मिले हैं, उससे इस बात की पुष्टि होती है कि ये लोग ऐसे लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए पकड़ते थे. इस विवेचना में कांस्टेबल को भी अरेस्ट किया गया है.
उन्होंने बताया कि इस मामले में प्रेम नगर थाने में तैनात कांस्टेबल आशीष सिंह के अलावा प्रियांश, जय, साहिल, भूपेंद्र, यश, अर्शिल और शनि नामदेव को गिरफ्तार किया गया है.
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