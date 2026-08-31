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मेरठ में नशीली दवाओं के नेटवर्क का खुलासा, हिरासत में मास्टरमाइंड, बागपत में मरीजों को छोड़कर भागा झोलाछाप

मेरठ : मेजर ध्यानचंद नगर इलाके में ड्रग्स विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने नशीली दवाओं के नेटवर्क का खुलासा किया है. गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड ओमकार के ठिकाने पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित व नशीली दवाएं बरामद की गई हैं. आरोपी ने एक आम रिहायशी मकान को अपना ठिकाना बना रखा था.

बाहर से देखने पर यह जगह सामान्य दवाइयों के भंडारण या कारोबार वाली जगह लग रही थी, लेकिन अंदर अवैध नशीली दवाओं और सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था. योजनाबद्ध तरीके से की गई इस छापेमारी में टीम को मौके से प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन, संदिग्ध सिंथेटिक ड्रग्स, फर्जी रैपर और कई अन्य संदिग्ध सामग्रियां मिली हैं.

​कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुख्य सरगना ओमकार के साथ-साथ कई अन्य संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस और ड्रग्स विभाग की टीमें हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इन नशीली दवाओं का मुख्य स्रोत कहां था और इन्हें किन-किन मंडियों व इलाकों में खपाया जा रहा था.

​अधिकारियों को अंदेशा है कि इस ड्रग्स नेटवर्क के तार उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों और संभावित रूप से बड़े तस्कर गिरोहों से जुड़े हो सकते हैं. पुलिस की साइबर और स्पेशल टीम वित्तीय लेनदेन (मनी ट्रेल) और सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों का ब्योरा जुटाने में लगी है. ड्रग इंस्पेक्टर पीयूष कुमार ने बताया गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और ड्रग्स विभाग की संयुक्त टीम ने मेजर ध्यानचंद नगर स्थित ठिकाने पर दबिश दी थी.

मौके से भारी मात्रा में संदिग्ध व प्रतिबंधित दवाएं, नशीले इंजेक्शन और फर्जी पैकिंग सामग्री जब्त की गई है. शुरुआती जांच से साफ है कि दवाओं के निर्माण और व्यापार की आड़ लेकर यह अवैध नेटवर्क चलाया जा रहा था. हिरासत में लिए गए मास्टरमाइंड ओमकार और उसके साथियों से पूछताछ जारी है. जब्त की गई सभी सामग्रियों के सैंपल लेकर उन्हें फोरेंसिक जांच प्रयोगशाला भेजा जा रहा है, ताकि उनकी वास्तविक प्रकृति की पुष्टि हो सके.