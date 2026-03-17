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सोनीपत पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह, बोले- "नशे से खिलाड़ियों को बचाना जरूरी, खुलेआम बिक रहा नशा"

बृजभूषण सिंह ने रोहतक में नशे की बिक्री पर चिंता जताई. साथ ही खिलाड़ियों को डोपिंग से बचाने और सख्त कार्रवाई की मांग की.

BRIJ BHUSHAN SINGH SONIPAT VISIT
सोनीपत पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 17, 2026 at 3:15 PM IST

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सोनीपत: सोनीपत के गोहाना स्थित योगेश्वर दत्त की एकेडमी में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर पूर्व कुश्ती फेडरेशन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे. उन्होंने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि, "कुश्ती मेरा सबसे प्रिय खेल है. इस तरह की एकेडमी में आकर मुझे बेहद खुशी होती है." इस आयोजन में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की मौजूदगी रही.

रोहतक में नशे को लेकर बड़ा दावा: कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने दावा करते हुए कहा, "रोहतक में खुलेआम नशा बिक रहा है और इसे रोकने के लिए तुरंत सख्त कार्रवाई की जरूरत है. नशा बेचने वालों को पकड़ना बेहद जरूरी है, लेकिन संबंधित विभाग इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रहा है."

पूर्व कुश्ती फेडरेशन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Etv Bharat)

खिलाड़ियों को नशे से बचाने की अपील: खिलाड़ियों को लेकर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा, "खिलाड़ी शुरुआत में नहीं बल्कि आगे जाकर बड़ी गलती कर रहे हैं. जो खिलाड़ी डोप का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है. खेलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए नशा और डोपिंग पर सख्ती बेहद जरूरी है."

राजनीतिक मुद्दों पर चुप्पी: इस दौरान उन्होंने राज्यसभा चुनाव और गैस सिलेंडर जैसे राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. उन्होंने अपना पूरा ध्यान खेल और खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दों पर ही केंद्रित रखा और कहा कि, "खेलों को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक माहौल जरूरी है."

रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू करने की मांग: उन्होंने वर्तमान फेडरेशन से अपील करते हुए कहा कि, "जल्द से जल्द रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू किए जाएं. रैंकिंग होने से खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा और अलग-अलग प्रदेशों से आने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी."

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