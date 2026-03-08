ETV Bharat / state

2 करोड़ की अवैध स्मैक के साथ 25 हजार का इनामी माफिया गिरफ्तार, आमदनी बढ़ाने के लिए करता था तस्करी

आरोपी स्मैक तस्करी के मामले में जेल गया, रिहा होने के बाद नौकरी की. कम सैलरी मिलने पर फिर से धंधे में की वापसी.

सहारनपुर में ड्रग्स माफिया गिरफ्तार
सहारनपुर में ड्रग्स माफिया गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 8:28 PM IST

सहारनपुर: यूपी पुलिस ने ड्रग तस्करी के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई की है. पुलिस ने 25 हजार के इनामी तस्कर को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए तस्कर के पास से 1 किलो 27 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ 5 लाख 40 हजार रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन और 2600 रुपये नगद भी बरामद किया. फिलहाल पुलिस, तस्कर के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है, उससे जुड़े दूसरे आरोपियों की तलाश में छापेमारी भी की जा रही है.

एसएसपी अभिनंदन ने बताया कि आरोपी कौशर मूल रूप से थाना नकुड़ इलाके के गांव घाटमपुर का रहने वाला है, जो कि वर्तमान में गाजियाबाद के टेक्नोसिटी इलाके में पावी सादिकपुर गांव के पास किराए के मकान में रह रहा है. उसके खिलाफ सहारनपुर के कई थानों में स्मैक तस्करी के मामले दर्ज हैं, जिसके चलते उसके ऊपर 25 हजार का इनाम घोषित किया हुआ था.

एसएसपी अभिनंदन (ETV Bharat)
थाना नकुड़ पुलिस ने सूचना पर शनिवार को तस्कर की तलाश में चेकिंग अभियान चलाया. चेकिंग के दौरान अंबेहटा-गंगोह रोड से पुलिस ने स्मैक तस्कर को दबोच लिया. जब अभियुक्त की तलाशी ली गई, तो उसके पास से बड़ी मात्रा में स्मैक बरामद किया गया. एसएसपी के मुताबिक, आरोपी लंबे समय से फरार था और अपना नेटवर्क चलाने के लिए अलग-अलग जगहों पर रहता था. वह 2021 में स्मैक तस्करी के एक मामले में जेल भी गया था. रिहा होने के बाद उसने दूसरी नौकरियां की, लेकिन कम इनकम होने की वजह से वह 2024 में फिर से स्मैक के धंधे में लग गया.
इस दौरान उसके गांव के एक दोस्त ने उसे बरेली के रहने वाले आसिफ से मिलवाया. इसके बाद उसने और उसके साथियों ने बरेली से बड़े पैमाने पर स्मैक खरीद कर बेचना शुरू कर दिया.
कौशर ने पुलिस को बताया कि उसके नेटवर्क में उसके भाई समेत 2 और पार्टनर थे. वे सब मिलकर स्मैक के धंधे में पैसा लगाते थे. तीसरा पार्टनर बरेली से स्मैक लाने और पहुंचाने का काम करता था. वह बरेली से स्मैक को गाजियाबाद में किराए के मकान में ले जाता था. इसके बाद कौशर अपने 2 पेडलर्स के जरिए घाटमपुर और आसपास के इलाकों में ड्रग सप्लाई करता था.

संपादक की पसंद

