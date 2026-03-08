2 करोड़ की अवैध स्मैक के साथ 25 हजार का इनामी माफिया गिरफ्तार, आमदनी बढ़ाने के लिए करता था तस्करी
आरोपी स्मैक तस्करी के मामले में जेल गया, रिहा होने के बाद नौकरी की. कम सैलरी मिलने पर फिर से धंधे में की वापसी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 8:28 PM IST
सहारनपुर: यूपी पुलिस ने ड्रग तस्करी के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई की है. पुलिस ने 25 हजार के इनामी तस्कर को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए तस्कर के पास से 1 किलो 27 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ 5 लाख 40 हजार रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन और 2600 रुपये नगद भी बरामद किया. फिलहाल पुलिस, तस्कर के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है, उससे जुड़े दूसरे आरोपियों की तलाश में छापेमारी भी की जा रही है.
एसएसपी अभिनंदन ने बताया कि आरोपी कौशर मूल रूप से थाना नकुड़ इलाके के गांव घाटमपुर का रहने वाला है, जो कि वर्तमान में गाजियाबाद के टेक्नोसिटी इलाके में पावी सादिकपुर गांव के पास किराए के मकान में रह रहा है. उसके खिलाफ सहारनपुर के कई थानों में स्मैक तस्करी के मामले दर्ज हैं, जिसके चलते उसके ऊपर 25 हजार का इनाम घोषित किया हुआ था.
