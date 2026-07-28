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आरजीएचएस में अनियमितता पर 31 मेडिकल स्टोर्स के औषधि लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त

औषधि नियंत्रक विभाग ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर औषधि नियंत्रक विभाग ने 31 मेडिकल स्टोर्स के औषधि लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त कर दिए गए हैं. साथ ही अतिरिक्त भुगतान की वसूली, टीएमएस निलंबन, डी-पैनलमेंट तथा अन्य नियमानुसार कार्रवाई भी लगातार जारी है. प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि जांच में सामने आया कि कुछ मेडिकल स्टोर चिकित्सकों एवं लाभार्थियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी दावे प्रस्तुत कर रहे थे. कई मामलों में चिकित्सकों के फर्जी हस्ताक्षरों का उपयोग किया गया, जबकि औषधियों के स्थान पर नॉन-पेयबल वस्तुओं पर भी क्लेम प्रस्तुत किए गए. ऐसे मामलों को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए संबंधित मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई. निरस्त किए गए लाइसेंसों में सर्वाधिक 11 जयपुर, 9 भरतपुर, 2-2 नागौर एवं धौलपुर तथा एक-एक हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, जोधपुर और अलवर जिले के मेडिकल स्टोर शामिल हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग: उन्होंने बताया कि आरजीएचएस के अंतर्गत प्रतिदिन प्रस्तुत होने वाले दवा दावों की विभिन्न स्तरों पर गहन जांच की जा रही है. संभावित अनियमितताओं की पहचान के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित विश्लेषण प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है. इस तकनीक के माध्यम से कृत्रिम मूल्य वृद्धि, असामान्य एमआरपी, गलत मूल्य निर्धारण, अप्रमाणित दावे, गलत उत्पाद मैपिंग तथा अन्य भ्रामक जानकारियों वाले मामलों की स्वतः पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. पढ़ें: RGHS योजना में अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई, 69 फार्मेसी स्टोर लिस्ट से हटाए गए