रामनगर में ड्रग्स विभाग की छापेमारी, कई संचालक मेडिकल स्टोर बंद कर भागे, 2 को चेतावनी, 1 का लाइसेंस होगा रद्द

औषधि निरीक्षक अर्चना ने कहा जो मेडिकल स्टोर स्वामी निरीक्षण के दौरान दुकानें बंद कर मौके से फरार हुए हैं, उनके यहां भी छापा पड़ेगा

DRUG INSPECTOR RAID IN RAMNAGAR
रामनगर में छापा (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 11, 2025 at 9:36 AM IST

3 Min Read
रामनगर: औषधि सुरक्षा और दवा विक्रय नियमों के उल्लंघन पर नकेल कसते हुए ड्रग्स विभाग की टीम ने सोमवार को रामनगर क्षेत्र में अचानक छापा मार कार्रवाई की. विभाग की इस कार्रवाई से शहर के मेडिकल कारोबारियों में हड़कंप मच गया.

रामनगर में ड्रग्स विभाग की बड़ी कार्रवाई: जानकारी के अनुसार विभाग की टीम ने रामनगर के मोहल्ला गूलरघट्टी इलाके में कई मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया. जैसे ही ड्रग्स विभाग की छापेमारी की भनक आसपास के अन्य मेडिकल स्टोर स्वामियों को लगी, कई संचालकों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं और मौके से फरार हो गए.

मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के निलंबन की संस्तुति: औषधि निरीक्षक अर्चना ने बताया कि-

आज की जांच में कुल तीन मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान एक मेडिकल स्टोर पर गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके चलते उस स्टोर के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति विभाग को भेजी गई है. अन्य दो मेडिकल स्टोरों पर भी कुछ कमियां मिली हैं, जिनके लिए संचालकों को स्पष्टीकरण देने के निर्देश जारी किए गए हैं. विभाग इन स्टोर्स से लिखित जवाब प्राप्त करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगा.
-अर्चना, औषधि निरीक्षक-

अवैध दवाओं की बिक्री पर छापा: औषधि निरीक्षक अर्चना ने यह भी स्पष्ट किया कि आज की कार्रवाई केवल शुरुआत है, जो मेडिकल स्टोर स्वामी निरीक्षण के दौरान दुकानें बंद कर मौके से फरार हुए हैं, उनके खिलाफ भी जल्द ही छापेमारी की जाएगी. उन्होंने कहा कि विभाग का अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा, ताकि मानकों के विपरीत दवाओं की बिक्री और अवैध दवा व्यापार पर रोक लगाई जा सके.

मेडिकल स्टोर स्वामियों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील: औषधि निरीक्षक ने सभी मेडिकल स्टोर स्वामियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन करें. दवाओं की खरीद-बिक्री का उचित रिकॉर्ड रखें और प्रमाणित स्रोतों से ही दवाओं की आपूर्ति करें. अर्चना ने यह भी कहा कि यदि किसी भी स्टोर पर बिना वैध लाइसेंस के दवा बिक्री या प्रतिबंधित दवाओं की सप्लाई पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

छापेमारी का आम लोगों ने किया स्वागत: ड्रग्स विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से रामनगर क्षेत्र के मेडिकल कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं आमजन ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे नकली और अवैध दवाओं की बिक्री पर अंकुश लगेगा और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी.
TAGGED:

MEDICAL STORE INSPECTION
ILLEGAL DRUG TRADE IN RAMNAGAR
रामनगर मेडिकल स्टोर छापा
नैनीताल अवैध दवा व्यापार
DRUG INSPECTOR RAID IN RAMNAGAR

