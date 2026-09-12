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नशामुक्त युवा से स्वच्छ और स्वस्थ भारत की उम्मीद , पत्रकारों से जुड़ी योजनाओं पर संवाद

दंतेवाड़ा में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी ने नशामुक्त समाज बनाने की दिशा में युवाओं के योगदान के बारे में बताया.

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पत्रकारों से जुड़ी योजनाओं पर संवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2026 at 5:46 PM IST

4 Min Read
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दंतेवाड़ा : बस्तर में ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत–संकल्प अभियान’, ‘राष्ट्रीय पोषण माह’, ‘ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026’, पत्रकार कल्याण योजनाओं समेत डिजिटल मीडिया से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद हुआ. कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े अभियानों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका को मजबूत करना रहा.

जनकल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी
कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी रविकांत धुर्वे ने विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी. योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित किया जा सकता है, जब वे जिले के अंतिम छोर तक रहने वाले लोगों तक पहुंचें. इसी दिशा में आंगनबाड़ी केंद्रों और कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव में स्वास्थ्य, पोषण एवं मातृ-शिशु देखभाल को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

नशामुक्त युवा से स्वच्छ और स्वस्थ भारत की उम्मीद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
गर्भवती महिलाओं का रखा जा रहा विशेष ध्यान

रविकांत धुर्वे ने बताया कि गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को संतुलित आहार, स्वच्छता, बच्चों की देखभाल तथा स्वास्थ्य संबंधी जरूरी जानकारी दी जा रही है. विभाग का प्रयास है कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण का वातावरण तैयार हो.

स्वच्छ पानी, स्वच्छता और प्रदूषण से बचाव पर जोर

कार्यक्रम के दूसरे चरण में नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी तरुण कुमार ने स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल और प्रदूषण से जुड़े विषयों पर संवाद किया. स्वस्थ समाज के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छ वातावरण बेहद जरूरी है. ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन और कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निपटान को लेकर आम लोगों के साथ-साथ युवा पीढ़ी को भी जागरूक करना आवश्यक है.

घरों और सार्वजनिक स्थानों से निकलने वाले कचरे का उचित प्रबंधन सामूहिक जिम्मेदारी है. स्वच्छता अभियान को केवल सरकारी कार्यक्रम न मानकर जनभागीदारी से जोड़ने की आवश्यकता है. गांवों और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ जिले को स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने के लिए मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है- विनोद सिंह,कार्यक्रम अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय



युवाओं को नशे से दूर रखने की अपील

नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत–संकल्प अभियान’ पर चर्चा करते हुए युवाओं को नशे से दूर रखने और समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया. इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं. यदि युवा नशे की गिरफ्त से दूर रहकर शिक्षा, रोजगार, खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ेंगे तो विकसित भारत के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी.


पत्रकारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी
कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पत्र सूचना कार्यालय से आए वक्ता ने पत्रकारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पत्रकारों और उनके परिवारों को ध्यान में रखते हुए कई स्तरों पर सहायता एवं कल्याण से जुड़ी योजनाएं संचालित की जा रही हैं. पात्र पत्रकार संबंधित योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

पत्रकारों के लिए उपलब्ध दुर्घटना बीमा सहित अन्य कल्याणकारी प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले मीडिया कर्मियों तक योजनाओं की सही जानकारी पहुंचना जरूरी है.डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और बदलते मीडिया परिदृश्य से जुड़े विषयों पर भी संवाद किया गया.


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