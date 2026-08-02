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नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान: पीएम मोदी ने किया राष्ट्रीय स्तर पर आगाज

संकल्प अभियान से लाखों युवाओं ने जुड़कर नशे के खिलाफ शपथ ली.

NASHA MUKT YUVA ABHIYAAN
पीएम मोदी ने किया राष्ट्रीय स्तर पर आगाज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 2, 2026 at 3:05 PM IST

3 Min Read
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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: पीएम मोदी ने रविवार को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ संकल्प अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ किया. देशभर के 10 हजार से अधिक स्थानों पर आयोजित इस अभियान से लाखों युवा वर्चुअल माध्यम से जुड़े और नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया.

इसी क्रम में मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खड़गवां विकासखंड अंतर्गत पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पोड़ीडीह में भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेंद्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ. इसके पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना. प्रधानमंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहकर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया.

पीएम मोदी ने किया राष्ट्रीय स्तर पर आगाज (Etv Bharat)

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दी युवाओं को सलाह

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में नशे के अनेक नए स्वरूप सामने आ रहे हैं, जिनसे युवाओं को बचाना समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. मंत्री ने कहा, "युवा देश की सबसे बड़ी ताकत और धरोहर हैं। यदि युवा नशे से दूर रहेंगे तो विकसित भारत का सपना निश्चित रूप से साकार होगा."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया जा रहा यह अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा एक सामाजिक आंदोलन है. इसकी सफलता तभी संभव है जब प्रत्येक युवा स्वयं नशामुक्त रहने के साथ अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करे: श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

जागरूकता अभियान

आयोजन के जरिए विद्यार्थियों ने नशे के दुष्परिणामों पर आधारित जागरूकता प्रस्तुति भी देखी और सामूहिक रूप से नशामुक्ति की शपथ ली. स्वास्थ्य मंत्री ने विद्यार्थियों से शिक्षा, खेल, नवाचार एवं सकारात्मक गतिविधियों में आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि यही विकसित भारत की मजबूत नींव बनेगी.

युवा नशे से दूर रहें और समाज को भी नशामुक्त बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं. नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है: श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़



100 सप्ताह तक चलेगा अभियान

नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ संकल्प अभियान को देशव्यापी जनआंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है. अभियान अगले 100 सप्ताह तक लगातार संचालित होगा. इसके अंतर्गत देशभर में विशेष रूप से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराने, जागरूकता रैलियां, शपथ कार्यक्रम, संवाद एवं विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा. अभियान के शुभारंभ अवसर पर देशभर में 10 हजार से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया तथा एक करोड़ से अधिक युवाओं ने नशामुक्ति की शपथ लेकर विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनने का संकल्प लिया.

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