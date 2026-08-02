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कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ ‘नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान’, राज्यपाल ने दिलाया संकल्प

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ ‘नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान’ में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन संदेश दिया.

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‘नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान’ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 2, 2026 at 5:30 PM IST

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कुरुक्षेत्रः नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान के कार्यक्रम का आयोजन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमदभगवद गीता सदन में किया गया. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय व माय भारत के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए.

1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नशे से दूर रहने का संकल्पः राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, हरियाणा की प्रथम महिला मित्रा घोष ने दीपशिखा प्रज्ज्वलित करके विधिवत रुप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन प्रणाली के साथ जुड़कर देश के 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नशे से दूर रहने और राष्ट्र को विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने का संकल्प दिलाया. इसके बाद राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में हजारों युवाओं, शिक्षकों और अधिकारियों व कर्मचारियों को देश और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की शपथ भी दिलाई है.

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ ‘नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान’, (ETV Bharat)

देश भर में हजारों स्थान पर पीएम मोदी ऑनलाइन जुड़ेः राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कहा कि "युवा शक्ति के संकल्प से ही भारत को नशा मुक्त एवं विकसित राष्ट्र का सपना पूरा हो सकता है. इस देश में एक-एक युवा को संकल्प लेकर भारत को सशक्त, समृद्धि और खुशहाली की तरफ लेकर जाना होगा." आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 28 हजार जगहों से ऑनलाइन प्रणाली से जुड़े 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नशे से दूर रहने और वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिया.

‘Drug-Free Youth, Developed India’ Pledge Campaign
‘नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान’, राज्यपाल ने दिलाया संकल्प (ETV Bharat)

नशे को पराजित करने में सफल होंगे युवाः राज्यपाल एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि "आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशामुक्त युवा भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं." राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि "हमारा देश हजारों वर्षों से अनेक चुनौतियों का सामना करता आया है. हमने विदेशी आक्रमण, युद्ध, आर्थिक संकट, कोरोना महामारी, मलेरिया, प्लेग जैसी अनेक कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया है. इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की जनता, विशेषकर हमारे युवा, नशे जैसी इस गंभीर सामाजिक बुराई को भी पराजित करने में सफल होंगे."

'हरियाणा के लोग नशे के अभिशाप के विरुद्ध अग्रणी भूमिका निभाएंगे': उन्होंने कहा कि "हरियाणा के लोगों पर विशेष गर्व है क्योंकि हरियाणा ने देश को सशक्त सेना, समृद्ध कृषि, उत्कृष्ट खिलाड़ी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है. हरियाणा के लोग नशे के इस अभिशाप के विरुद्ध भी अग्रणी भूमिका निभाएंगे और समाज को नशा मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे. युवा आगे आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करेंगे और वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में अपना सक्रिय योगदान देंगे."

ये भी पढ़ें-पंचकूला में मुख्यमंत्री सैनी बोले- 'जनभागीदारी से बनेगा नशा मुक्त हरियाणा, टास्क फोर्स बनाई जाएगी'

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