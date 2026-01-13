नशे से मुक्त होगा युवा, तभी बनेगा 'विकसित भारत': DU में 'नशा मुक्ति अभियान' अभियान का हुआ आगाज

ETV Bharat / state

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश का युवा नशे से पूरी तरह मुक्त होगा.

Published : January 13, 2026 at 2:45 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया है. कार्यक्रम के शुभारंभ पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का युवा नशे से पूरी तरह मुक्त होगा. उन्होंने कहा कि आज की शुरुआत केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक संकल्प है, जो यहीं से पूरे देश में फैलने वाला है. उपराष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने के केंद्र नहीं, बल्कि नेतृत्व, मूल्य और राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशालाएं हैं.

उन्होंने कहा कि नशा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट करता है, परिवार और समाज को अंधकार में धकेल देता है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वह स्वयं नशे से दूर रहें और अपने मित्रों व समाज को भी इससे बचाने का संकल्प लें, क्योंकि नशा मुक्त युवा ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मजबूत नींव रख सकता है.

इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में ‘नशा मुक्त परिसर अभियान’ का औपचारिक शुभारंभ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने किया. नशा मुक्त परिसर का डिजिटल पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन छात्रों के लिए जागरूकता, काउंसलिंग और सहायता का एक सुरक्षित मंच बनेगा.

इतिहास की शुरुआत आज से: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि कभी-कभी किसी स्थान पर की गई पहली पहल इतिहास बन जाती है. उन्होंने कहा,

“आज मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग, मेहनत और समर्पण से न केवल हमारा कैंपस बल्कि पूरा देश नशे से मुक्त बनेगा. आज से एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत हो रही है, जो भारत के भविष्य को सुरक्षित करेगा.”

उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए इस अभियान को पूरे देश के लिए मॉडल बताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि इसे सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाए.

विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई नहीं, नेतृत्व गढ़ने का केंद्र: उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल अकादमिक शिक्षा देने वाले संस्थान नहीं हैं, बल्कि यहीं से मूल्य, चरित्र और नेतृत्व विकसित होता है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज देश और राज्यों का नेतृत्व उन्हीं युवाओं के हाथ में है, जो कभी इन विश्वविद्यालयों के छात्र रहे हैं. उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब नेतृत्व में बदलाव की जिम्मेदारी स्वयं युवाओं को उठानी होगी.

विकसित भारत @2047 और नशा मुक्त युवा: उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा “विकसित भारत कोई सपना नहीं, बल्कि वास्तविकता बनने वाला लक्ष्य है. लेकिन यह तभी संभव है जब हमारा युवा नशे से मुक्त, स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण होगा.” उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा मुक्त परिवार, नशा मुक्त समाज और नशा मुक्त युवा ही देश की उत्पादकता, प्रगति और सुरक्षा को मजबूत बना सकते हैं.

ड्रग माफिया और नार्को टेररिज्म पर सख्त रुख: उपराष्ट्रपति ने ड्रग माफिया को दुनिया का सबसे खतरनाक और लाभकारी अवैध नेटवर्क बताया. उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का कारोबार नार्को टेररिज्म से जुड़ा है और यह समाज व मानवता की कीमत पर फलता-फूलता है. उन्होंने इसे वैश्विक चुनौती बताते हुए कहा कि इसके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होकर खड़ा होना होगा.

“यह कार्यक्रम नहीं, राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है”: धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि “ड्रग फ्री कैंपस अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं और देश के भविष्य के प्रति एक गंभीर प्रतिबद्धता है.” उन्होंने बताया कि आंकड़ों के अनुसार लगभग 67 प्रतिशत ड्रग यूजर्स ने 19 वर्ष या उससे कम उम्र में नशा शुरू किया, जिनमें बड़ी संख्या स्कूल और कॉलेज के छात्रों की है. उन्होंने इसे भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए बड़ा खतरा बताया.

नशा मुक्त भारत अभियान की व्यापक पहुंच: धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया नशा मुक्त भारत अभियान अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है. अब तक 26 करोड़ से अधिक लोगों को जागरूक किया गया, 16 लाख से अधिक शिक्षण संस्थानों तक अभियान पहुंचा, 1.67 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने नशा मुक्ति की शपथ ली. उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का यह कदम इस राष्ट्रीय प्रयास को नई गति देगा.

दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह केवल अभियान की शुरुआत नहीं, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय है.

दिल्ली के हर स्कूल-कॉलेज तक पहुंचेगा अभियान: आशीष सूद ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार साइंस ऑफ लिविंग करिकुलम, पियर-टू-पियर मेंटरिंग ग्रुप्स के माध्यम से नशा मुक्त परिसर अभियान को दिल्ली के हर स्कूल और कॉलेज तक सक्रिय रूप से लागू करेगी.

