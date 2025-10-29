ETV Bharat / state

यूपी का 600 साल पुराना सात्विक गांव; शराब-तंबाकू तो दूर, प्याज-लहसुन भी नहीं खाते लोग

सहारनपुर : बदलते दौर और जीवनशैली में सामान्य तौर पर शराब या किसी भी तंबाकू उत्पाद का सेवन एक आम बात हो चली है. खासकर युवा पीढ़ी बड़ी तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रही है. लोगों को नशे से दूर रखने के तमाम प्रयासों-जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद यह संख्या कम नहीं हो रही है. नशे के आदी हो चुके लोगों को इसके चाहे कितने ही नुकसान गिना दें, यह व्यसन उनसे छूटता नहीं.

ऐसे में सहारनपुर का एक गांव एक मिसाल बना है. यहां शराब, मांस के साथ ही 36 तामसिक पदार्थों का सेवन पिछले करीब 600 सालों से मना है. इस गांव में कोई नशा नहीं करता, न ही नशे से जुड़ा कोई उत्पाद बिकता है. यहां दुकानों पर लहसुन-प्याज तक नहीं दिखेगी. यह गांव है मिरगपुर. सरकार ने इसे नशा मुक्त गांव का सर्टिफिकेट भी दिया है. इसके अलावा इस गांव का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है. लेकिन, नशे से खुद को दूर रखने की जो रवायत इस गांव की सदियों से है, इसके पीछे एक रोचक कहानी है.

यूपी का नशा मुक्त गांव. (Video Credit; ETV BHARAT)

बाबा फकीरा दास ने दिया था वरदान: सहारनपुर जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर है गांव मिरगपुर. यहां पिछली करीब 20 पीढ़ियों से लोग किसी भी तरह के नशे से दूर हैं. न कोई शराब पीता है, न तंबाकू का सेवन करता है. इतना ही नहीं, कोई मांसाहारी नहीं है. शाकाहारी भोजन में भी लहसुन-प्याज से सख्त परहेज है. दरअसल, इस गांव को पहचान बाबा फकीरा दास से मिली है.

गांव के 85 साल के बुजुर्ग राजपाल बताते हैं कि गांव में करीब 600 साल पहले बाबा फकीरा दास आए थे. उस वक्त गांव में एक ही हिन्दू परिवार रहता था, जिसमें पांच भाई हुआ करते थे. बाबा फकीरा दास ने गांव को नशामुक्त रहने का वरदान दिया. उसके बाद से ही गांव में कोई किसी तरह का नशा नहीं करता. आज इस गांव की आबादी 5000 से ज्यादा हो गई.