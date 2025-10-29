यूपी का 600 साल पुराना सात्विक गांव; शराब-तंबाकू तो दूर, प्याज-लहसुन भी नहीं खाते लोग
गांव में 50 दुकानें, किसी पर नहीं बिकता नशे का सामान, कोई मांगे तो दी जाती है नसीहत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 8:51 AM IST
सहारनपुर : बदलते दौर और जीवनशैली में सामान्य तौर पर शराब या किसी भी तंबाकू उत्पाद का सेवन एक आम बात हो चली है. खासकर युवा पीढ़ी बड़ी तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रही है. लोगों को नशे से दूर रखने के तमाम प्रयासों-जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद यह संख्या कम नहीं हो रही है. नशे के आदी हो चुके लोगों को इसके चाहे कितने ही नुकसान गिना दें, यह व्यसन उनसे छूटता नहीं.
ऐसे में सहारनपुर का एक गांव एक मिसाल बना है. यहां शराब, मांस के साथ ही 36 तामसिक पदार्थों का सेवन पिछले करीब 600 सालों से मना है. इस गांव में कोई नशा नहीं करता, न ही नशे से जुड़ा कोई उत्पाद बिकता है. यहां दुकानों पर लहसुन-प्याज तक नहीं दिखेगी. यह गांव है मिरगपुर. सरकार ने इसे नशा मुक्त गांव का सर्टिफिकेट भी दिया है. इसके अलावा इस गांव का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है. लेकिन, नशे से खुद को दूर रखने की जो रवायत इस गांव की सदियों से है, इसके पीछे एक रोचक कहानी है.
बाबा फकीरा दास ने दिया था वरदान: सहारनपुर जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर है गांव मिरगपुर. यहां पिछली करीब 20 पीढ़ियों से लोग किसी भी तरह के नशे से दूर हैं. न कोई शराब पीता है, न तंबाकू का सेवन करता है. इतना ही नहीं, कोई मांसाहारी नहीं है. शाकाहारी भोजन में भी लहसुन-प्याज से सख्त परहेज है. दरअसल, इस गांव को पहचान बाबा फकीरा दास से मिली है.
गांव के 85 साल के बुजुर्ग राजपाल बताते हैं कि गांव में करीब 600 साल पहले बाबा फकीरा दास आए थे. उस वक्त गांव में एक ही हिन्दू परिवार रहता था, जिसमें पांच भाई हुआ करते थे. बाबा फकीरा दास ने गांव को नशामुक्त रहने का वरदान दिया. उसके बाद से ही गांव में कोई किसी तरह का नशा नहीं करता. आज इस गांव की आबादी 5000 से ज्यादा हो गई.
गांव में 50 दुकानें, नहीं बिकती बीड़ी-सिगरेट: इस गांव में 50 दुकानें हैं. इन पर रोजमर्रा की चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन नशा या तामसिक भोजन से जुड़ा कोई उत्पाद नहीं मिलेगा. दुकानदार राजकरण दो टूक कहते हैं, यहां किसी भी दूकान पर तंबाकू तो दूर लहसुन-प्याज भी नहीं मिलता. इनकी खरीद-फरोख्त पूर्णत बंद है. साथ ही अगर कोई इसके बारे में पूछता है तो उसे भी नशे से दूर रहने की हिदायत दी जाती है.
नई पीढ़ी भी कायम रखे है पहचान: ऐसा नहीं है कि गांव मिरगपुर आधुनिकता से दूर है. बस, नशे को पास फटकने नहीं दिया है. एक के बाद पीढ़ी दूसरी पीढ़ी खुद को नशे से दूर रखने के संकल्प को ठान कर आगे बढ़ती है. अपने बड़े-बुजुर्गों को देख बच्चे भी उनकी ही राह पर चलते हैं.
बिना प्याज-लहसुन का स्वादिष्ट खाना: गांव की 100 साल की राजकली बताती हैं कि करीब 75 साल पहले अपने मायके में उन्होंने प्याज-लहसुन खाया था. उसके बाद से इसे छूआ तक नहीं. गांव की एक अन्य महिला पाली ने बताया कि उनके यहां बिना लहसुन-प्याज के ही स्वादिष्ट सब्जियां बनती हैं.
खाली समय में सुनते-गाते हैं भजन: आम तौर पर गांवों में हुक्का गुड़गुड़ाते या तंबाकू सेवन करते लोग दिख जाएंगे. मिरगपुर में ऐसा नहीं है. यहां लोग गीत-भजन सुनकर-गाकर समय बिताते हैं. गांव के लोगों का कहना है कि नशीले पदार्थो के प्रतिबंध से ही खुशहाली है.
