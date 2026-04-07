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विश्व स्वास्थ्य दिवस पर 'नशा मुक्त कुचामन' अभियान की शुरुआत, चिकित्सकों ने की ये अपील

इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम 'Stand with Science' है, जिसके तहत वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा.

World Health Day
मरीज का उपचार करता डॉक्टर (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 7, 2026 at 3:21 PM IST

3 Min Read
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कुचामन सिटी: विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 के अवसर पर राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी में 'नशा मुक्त कुचामन' अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई. यह अभियान पूरे क्षेत्र को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक संगठित और दीर्घकालिक प्रयास के रूप में चलाया जाएगा.

कार्यक्रम में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. बलबीर सिंह ढाका ने कहा कि युवाओं में तेजी से बढ़ रही नशे की आदतें आने वाले समय में समाज के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा केवल व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज का नुकसान करता है, इसलिए इसे रोकना बेहद जरूरी है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम 'Stand with Science' है, जिसके तहत वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा.

'नशा मुक्त कुचामन' अभियान की शुरुआत (ETV Bharat Kuchamancity)

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साल में एक बार करें रक्तदान: डॉ. ढाका ने कहा कि 'नशा मुक्त कुचामन' अभियान के माध्यम से युवाओं को जागरूक किया जाएगा और उन्हें सही दिशा देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में विशेष सेमिनार आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि रोजाना व्यायाम करें, कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. उन्होंने यह भी अपील की कि हर व्यक्ति को साल में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव हो सके. वहीं, चिकित्सालय के मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. सुरेंद्र जिलोया ने युवाओं में बढ़ रही नशे की लत को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि आज के समय में खासकर 'एमडी (MDMA)' जैसे खतरनाक नशे की गिरफ्त में युवा तेजी से आ रहे हैं, जो उनके भविष्य को पूरी तरह बर्बाद कर रहा है. उन्होंने कहा कि यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक मानसिक और सामाजिक समस्या है, जिसे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीकों से ही खत्म किया जा सकता है.

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युवाओं की काउं​सलिंग भी होगी: डॉ. जिलोया ने बताया कि इस अभियान के तहत नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ-साथ जरूरतमंद युवाओं को काउंसलिंग और उपचार भी उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने भरोसा जताया कि यदि समाज, परिवार और प्रशासन मिलकर प्रयास करें, तो कुचामन को नशामुक्त बनाया जा सकता है. विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026, जो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बार "साथ मिलकर स्वास्थ्य के लिए – विज्ञान के साथ खड़े हों" थीम के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर शुरू किया गया 'नशा मुक्त कुचामन' अभियान न केवल एक पहल है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है.

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