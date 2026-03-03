ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ के उडियारी गांव में नशा मुक्त होली का आयोजन, छाछ और जूस बांटकर दिया संदेश

पिथौरागढ़ के उडियार गांव में नशा मुक्त होली मनाई गई और छाछ और जूस बांटा गया.

DRUG FREE HOLI IN UDIARI VILLAGE
पिथौरागढ़ के उडियार गांव में नशा मुक्त होली का आयोजन (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 3, 2026 at 1:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेरीनाग: देश के साथ ही उत्तराखंड में होली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है. पूरे प्रदेश में होली का रंग फैला हुआ है. पिथौरागढ़ के बेरीनाग के नगर से ग्रामीण क्षेत्रों में होली पर्व की धूम मची हुई है. बेरीनाग नगर मुख्यालय से लगे उडियारी गांव में होली का रंग पूरे शबाब में देखने को मिल रहा है. जहां पर युवाओं से लेकर बुजुर्ग होली के रंग में सराबोर हैं. गांव-गांव में घर-घर जाकर खड़ी होली और बैठकी होली का आयोजन किया जा रहा है. होली को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत युवाओं ने घरों में माल्टे का जूस बांटकर नशा मुक्ति होली का संदेश दिया. होली खेलने के लिए मैदानी क्षेत्रों में नौकरी करने वाले लोग घरों में आकर होली का त्योहार मना रहे हैं.

होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और आपसी प्रेम-सौहार्द का प्रतीक है. होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन किया गया. जिसमें लोगों ने विधि-विधान से पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना की. पौराणिक मान्यता के अनुसार, होलिका और प्रह्लाद की की कहानी होली पर्व से जुड़ी है. कथा के अनुसार, भक्त प्रह्लाद की भक्ति से क्रोधित होकर उसकी बुआ होलिका ने उसे अग्नि में जलाने का प्रयास किया. लेकिन भगवान की कृपा से प्रह्लाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई. इसी घटना की स्मृति में होलिका दहन किया जाता है.

Drug-free Holi in Udiari village
नशा मुक्त होली खेलने का संदेश दिया. (PHOTO-ETV Bharat)

रंगों की होली के दिन सुबह से ही बच्चे, युवा और बुजुर्ग एक-दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं देते नजर आए. जगह-जगह ढोल-नगाड़ों की धुन पर लोग थिरकते दिखे. बाजारों में रंग, पिचकारी और मिठाइयों की खूब बिक्री हुई. घरों में गुजिया, मालपुआ और अन्य पारंपरिक व्यंजन बनाए गए.

कई स्थानों पर सामाजिक संगठनों ने सामूहिक होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किए. जहां लोगों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं और एक-दूसरे को गले लगाकर बधाई दी. प्रशासन की ओर से शांति और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके.

Drug-free Holi in Udiari village
लोगों ने जूस बांटकर मनाई होली. (PHOTO-ETV Bharat)

केमिकल रंगों के स्थान पर प्राकृतिक और हर्बल रंगों का उपयोग करें और पानी की बर्बादी से बचें. साथ ही, त्योहार को प्रेम और भाईचारे के संदेश के साथ मनाने पर जोर दिया गया है. होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सद्भाव का प्रतीक है. यह पर्व हमें आपसी मतभेद भुलाकर एक-दूसरे के साथ खुशियां बांटने की प्रेरणा देता है. रंगों की यह छटा समाज में सकारात्मक ऊर्जा और नई उमंग का संचार करती है.

शराब की जगह जूस और छांछ बांटा: उडियारी गांव में जहां एक दशक पूर्व होली में नशे का बहुत अधिक सेवन होता था. लेकिन नशे की बढ़ती प्रवृति को देखते हुए गांव में नशा खत्म करने के लिए युवाओं और बुजुर्गों ने नशा मुक्त को होली मनाने का निर्णय लिया. ऐसे में गांव में लोगों ने माल्टे का जूस और छाछ बांटकर होली के पर्व को धूमधाम से मनाया.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

उडियारी गांव में नशा मुक्त होली
बेरीनाग में होली पर्व
HOLI FESTIVAL IN BERINAG
MESSAGE OF DRUG FREE HOLI
DRUG FREE HOLI IN UDIARI VILLAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.