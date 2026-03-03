ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ के उडियारी गांव में नशा मुक्त होली का आयोजन, छाछ और जूस बांटकर दिया संदेश

बेरीनाग: देश के साथ ही उत्तराखंड में होली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है. पूरे प्रदेश में होली का रंग फैला हुआ है. पिथौरागढ़ के बेरीनाग के नगर से ग्रामीण क्षेत्रों में होली पर्व की धूम मची हुई है. बेरीनाग नगर मुख्यालय से लगे उडियारी गांव में होली का रंग पूरे शबाब में देखने को मिल रहा है. जहां पर युवाओं से लेकर बुजुर्ग होली के रंग में सराबोर हैं. गांव-गांव में घर-घर जाकर खड़ी होली और बैठकी होली का आयोजन किया जा रहा है. होली को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत युवाओं ने घरों में माल्टे का जूस बांटकर नशा मुक्ति होली का संदेश दिया. होली खेलने के लिए मैदानी क्षेत्रों में नौकरी करने वाले लोग घरों में आकर होली का त्योहार मना रहे हैं.

होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और आपसी प्रेम-सौहार्द का प्रतीक है. होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन किया गया. जिसमें लोगों ने विधि-विधान से पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना की. पौराणिक मान्यता के अनुसार, होलिका और प्रह्लाद की की कहानी होली पर्व से जुड़ी है. कथा के अनुसार, भक्त प्रह्लाद की भक्ति से क्रोधित होकर उसकी बुआ होलिका ने उसे अग्नि में जलाने का प्रयास किया. लेकिन भगवान की कृपा से प्रह्लाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई. इसी घटना की स्मृति में होलिका दहन किया जाता है.

नशा मुक्त होली खेलने का संदेश दिया. (PHOTO-ETV Bharat)

रंगों की होली के दिन सुबह से ही बच्चे, युवा और बुजुर्ग एक-दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं देते नजर आए. जगह-जगह ढोल-नगाड़ों की धुन पर लोग थिरकते दिखे. बाजारों में रंग, पिचकारी और मिठाइयों की खूब बिक्री हुई. घरों में गुजिया, मालपुआ और अन्य पारंपरिक व्यंजन बनाए गए.