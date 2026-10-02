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गांधी जयंती पर नशा मुक्त पदयात्रा का समापन, राज्यपाल समेत सांसद विधायक हुए शामिल

रायपुर में गांधी जयंती के मौके पर नशा मुक्त पदयात्रा का समापन हुआ.रितेश तंबोली की रिपोर्ट

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गांधी जयंती पर नशा मुक्त पदयात्रा का समाप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2026 at 2:20 PM IST

3 Min Read
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रायपुर : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 25 साल पूरा होने को लेकर छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने नशा मुक्त भारत अभियान यात्रा के तहत पदयात्रा सप्ताह का आयोजन 25 सितंबर से किया गया था. जिसका समापन रायपुर के टाउन हॉल में किया गया.

'युवाओं को नशे से बचाना है'

इस मौके पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि युवाओं को बचाना है तो नशे से मुक्त करना पड़ेगा. विधायक पुरंदर मिश्रा का यह जो संकल्प है यह जो अभिनव प्रयास है. यह निश्चित रूप से तारीफे काबिल है. रायपुर सांसद बृज मोहन अग्रवाल ने कहा कि हमारे विधायक साथी भाई पुरंदर मिश्रा जी पिछले 27 सालों से नशा मुक्ति यात्रा निकाल रहे हैं. उसी के तहत आज गांधी जयंती पर उनकी इस यात्रा का समापन राज्यपाल महोदय ने किया. गांधी जी की प्रतिमा शास्त्री जी की प्रतिमा अंबेडकर जी की प्रतिमा को प्रणाम करने के बाद हो रहा है.

गांधी जयंती पर नशा मुक्त पदयात्रा का समापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अगर हमको देश को बचाना है. युवाओं को बचाना पड़ेगा. युवाओं को बचाना है तो नशे से मुक्त करना पड़ेगा. विधायक पुरंदर मिश्रा का यह जो संकल्प है यह जो अभिनव प्रयास है. यह निश्चित रूप से तारीफे काबिल है. मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं बधाई देता हूं. फर्जी वोटिंग और SIR के मुद्दे को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि फर्जी पार्टी में फर्जी काम होगा- बृजमोहन अग्रवाल, सांसद

पदयात्रा का समापन

उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी की जयंती प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण करके पदयात्रा का शुभारंभ हुआ था. आज गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद इस पदयात्रा का समापन किया गया. यह आशीर्वाद हमने मांगा है कि मुझे शक्ति दे ताकि मैं छत्तीसगढ़ नशा मुक्त कर पाऊं. हमने आज शास्त्री जी को भी प्रणाम किया क्योंकि उनकी जयंती है. अंबेडकर जी को भी प्रणाम करके माल्यार्पण किया क्योंकि वह संविधान निर्माता है.

Drug free awareness march concludes
राज्यपाल समेत सांसद विधायक हुए शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम पिछले 27 सालों से पदयात्रा का आयोजन कर रहे हैं. आज 28 साल पूरे हो गए हैं. पिछले कार्यकाल में 22640 लोगों ने नशा को छोड़ा है. आने वाले समय में और भी नशा छोड़ेंगे. वह संख्या बढ़कर डबल हो जाएगा. मैं सभी कार्यकर्ता महामहिम राज्यपाल जी से हमारे सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी से हमारे महापौर मीनल चौबे जी मेरे साथी सुनील सोनी जी से जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर जी से सभी पार्षद और सभी कार्यकर्ता को धन्यवाद करता हूं. जिनके विशेष सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हो पाया- पुरंदर मिश्रा, उत्तर विधायक

इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी, नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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