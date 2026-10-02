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गांधी जयंती पर नशा मुक्त पदयात्रा का समापन, राज्यपाल समेत सांसद विधायक हुए शामिल

गांधी जयंती पर नशा मुक्त पदयात्रा का समाप ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 25 साल पूरा होने को लेकर छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने नशा मुक्त भारत अभियान यात्रा के तहत पदयात्रा सप्ताह का आयोजन 25 सितंबर से किया गया था. जिसका समापन रायपुर के टाउन हॉल में किया गया.