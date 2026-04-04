कोटा की पोश सोसाइटी के फ्लैट में 'नशे की फैक्ट्री' का खुलासा, करोड़ों की ड्रग्स बरामद
पुलिस ने पुष्टि की कि बरामद सामान न केवल घातक मेफेड्रोन है, बल्कि उसमें उच्च गुणवत्ता वाला केमिकल भी शामिल है.
Published : April 4, 2026 at 6:56 PM IST
जोधपुर: नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और जोधपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में शहर की एक पॉश सोसाइटी आशापूर्णा प्लेटिनम के फ्लैट में चल रही एक अन्य ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. यहां से अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की ड्रग्स, नशीली गोलियां और मादक पदार्थ बनाने का जखीरा बरामद किया है.
गणपतराम के कबूलनामे से हुआ खुलासा: अनुसंधान अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमृतलाल जीनगर ने बताया कि 2 अप्रैल की रात को बनाड़ क्षेत्र में कार्रवाई में गिरफ्तार हुए गणपतराम से मनोवैज्ञानिक पूछताछ की गई. इसमें उसने खुलासा किया कि वह तो महज एक मोहरा है. असली मास्टरमाइंड भरत विश्नोई उर्फ आसुराम उर्फ लक्की है, जो अपनी पहचान छुपाकर आशापूर्णा प्लेटिनम के एक फ्लैट में महिला के साथ रहता है और सफेद जहर तैयार कर रहा है. जब पुलिस टीम ने फ्लैट का दरवाजा तोड़ा, तो अंदर अलमारी में रखा एक बैग बरामद हुआ. इस बैग के अंदर नशे का ऐसा जखीरा था जो किसी मिनी फैक्ट्री से कम नहीं था.
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तैयार ड्रग्स से भी घातक निकला कच्चा माल: मौके पर बुलाई गई एफएसएल और एनसीबी की टीमों ने पुष्टि की कि बरामद सामान न केवल घातक मेफेड्रोन है, बल्कि उसमें उच्च गुणवत्ता वाला केमिकल भी शामिल है. पुलिस ने मौके से 1 किलो 544 ग्राम एमडी और प्रीमियम केमिकल, 366 ग्राम शुद्ध एमडी बरामद की. इसके साथ ही 1.178 किलोग्राम ऐसा संदिग्ध केमिकल और पाउडर मिला जो तैयार एमडी से भी अधिक उच्च श्रेणी का था. इसके अलावा सीमेंट की पीली टेप से लिपटे पैकेटों और जीपर पाउच में 2000 से अधिक कुल 3.663 किलोग्राम नशीली गोलियां बरामद हुईं. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कांटा, टेप रोल और आरोपी के बच्चों के आधार कार्ड सहित कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए.
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बनाड़ से बरामद हुई करोड़ों की ड्रग: 2 अप्रैल कौ बनाड़ क्षेत्र में एजीटीएफ ने आरोपी की मकान की छत पर बनी एक अन्य ड्रग फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 किलो किलो से अधिक एमडी और 55 किलो से अधिक केमिकल बरामद किया था. गिरफ्तार हुए गणपतराम ने पूछताछ के दौरान रोते हुए अपना पुलिस के सामने दर्द बयां किया. उसने बताया कि उसकी माली हालत बेहद खराब थी और भारी कर्ज था. इसी मजबूरी का फायदा उठाकर भरत विश्नोई ने उसे कर्ज उतारने का लालच दिया और इस गंदे धंधे में धकेल दिया.