ETV Bharat / state

मसूरी में दवा दुकानों की हकीकत ने चौंकाया! कहीं फार्मासिस्ट गायब, कहीं एक्सपायरी दवाओं का ढेर

औचक निरीक्षण में मेडिकल स्टोरों की व्यवस्थाओं की पोल खुली. जिसके बाद तीन प्रतिष्ठानों में दवा बिक्री पर रोक लगाई गई.

RAID ON MUSSOORIE MEDICAL STORE
मसूरी मेडिकल स्टोर छापेमारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2026 at 2:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी में दवाइयों की बिक्री को लेकर मेडिकल स्टोरों पर बड़ी लापरवाही सामने आई है. संयुक्त औचक निरीक्षण में कहीं फार्मासिस्ट मौजूद नहीं मिला, कहीं एक्सपायर दवाएं सामान्य दवाओं के साथ रखी मिलीं तो कहीं मेडिकल स्टोर का लाइसेंस ही समाप्त पाया गया. वैक्सीन को निर्धारित तापमान पर नहीं रखने जैसी गंभीर कमियां भी जांच टीम को मिलीं. अनियमितताओं के चलते तीन मेडिकल स्टोरों में दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई.

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर ‘सेफ ड्रग्स-सेफ लाइफ’ अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी के नेतृत्व में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मानेन्द्र सिंह राणा और औषधि निरीक्षक विनोद जुगलान की टीम ने मेडिकल स्टोरों में दवाओं के रखरखाव, लाइसेंस, फार्मासिस्ट की उपलब्धता, रिकॉर्ड, एक्सपायर दवाओं के निस्तारण, नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री, फ्रिज के तापमान और सीसीटीवी समेत कई बिंदुओं की जांच की.

हैमर्स मेडिकोज में कई खामियां: हैमर्स मेडिकोज में निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिला. एक्सपायर दवाएं दूसरी दवाओं के साथ रखी मिलीं. स्टोर में दवाओं के अलावा दैनिक उपयोग का सामान भी बिक्री के लिए रखा गया. सीसीटीवी नहीं मिले और रैक की सफाई व्यवस्था भी खराब पाई गई. टीम ने दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगाते हुए संचालक से स्पष्टीकरण मांगा है. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई.

वैक्सीन के तापमान में भी लापरवाही: अग्रवाल मेडिकोज में फार्मासिस्ट अवकाश पर थी, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री किए जाने की बात सामने आई. फ्रिज में रखी वैक्सीन निर्धारित तापमान पर नहीं मिली. एक्सपायर दवाएं भी अन्य दवाओं के साथ रखी हुई थीं. कुछ दवाएं कटी हुई अवस्था में मिलीं और सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी. टीम ने स्टोर बंद कराकर दवा बिक्री पर रोक लगा दी.

ऑप्टिशियन मेडिकल स्टोर भी कार्रवाई की जद में: ऑप्टिशियन मेडिकल स्टोर में भी फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिली. एक्सपायर दवाओं का रखरखाव अव्यवस्थित था. दवाओं को सुरक्षित रखने वाला फ्रिज खराब मिला. टीम ने स्टोर को तत्काल बंद कराकर दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी और फ्रिज बदलने के निर्देश दिए.

लाइसेंस खत्म, रिकॉर्ड भी व्यवस्थित नहीं: ए.जेम्स एंड कंपनी मेडिकल स्टोर में संचालक वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका. जांच में लाइसेंस की अवधि समाप्त मिली. नवीनीकरण के दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए जा सके. एक्सपायर दवाएं सामान्य दवाओं के साथ रखी मिलीं. खरीद-बिक्री के अभिलेख भी व्यवस्थित नहीं थे. सभी व्यवस्थाएं मानकों के अनुरूप होने तक दवा बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए.

पायनियर मेडिकल स्टोर को सुधार के निर्देश: पायनियर मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट और संचालक मौजूद मिले. हालांकि, एक्सपायर दवाओं का रखरखाव व्यवस्थित नहीं था. फ्रिज चालू था, लेकिन तापमान प्रदर्शित करने की व्यवस्था नहीं थी. संचालक ने एक्सपायर दवाओं को संबंधित कंपनी को वापस करने की जानकारी दी. नारकोटिक्स दवाओं की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड भी टीम को प्रस्तुत किया गया. संचालक को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए.

मरीजों की सेहत से जुड़ा मामला: मसूरी जैसे पर्यटन शहर में स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में पर्यटक भी दवाओं के लिए मेडिकल स्टोरों पर निर्भर रहते हैं. ऐसे में फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति, एक्सपायर दवाओं का गलत तरीके से रखा जाना और वैक्सीन के तापमान में लापरवाही गंभीर मामला है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षित बिक्री में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. सचिव सीमा डुंगराकोटी ने कहा अभियान का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है.

पढे़ं- हरिद्वार में ड्रग विभाग की छापेमारी, मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप, कईयों के लाइसेंस कैंसिल

पढे़ं- लक्सर और सुल्तानपुर में ड्रग्स विभाग की छापेमारी, कई संचालक मेडिकल स्टोर बंद कर भागे, 6 को किया सील

पढे़ं- काशीपुर में मेडिकल स्टोर्स पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, तीन स्टोर सील, कई के लाइसेंस सस्पेंड

TAGGED:

मसूरी मेडिकल स्टोर छापेमारी
मसूरी में औचक निरीक्षण
SURPRISE INSPECTION IN MUSSOORIE
RAID ON MUSSOORIE MEDICAL STORE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.