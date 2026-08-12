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मसूरी में दवा दुकानों की हकीकत ने चौंकाया! कहीं फार्मासिस्ट गायब, कहीं एक्सपायरी दवाओं का ढेर

मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी में दवाइयों की बिक्री को लेकर मेडिकल स्टोरों पर बड़ी लापरवाही सामने आई है. संयुक्त औचक निरीक्षण में कहीं फार्मासिस्ट मौजूद नहीं मिला, कहीं एक्सपायर दवाएं सामान्य दवाओं के साथ रखी मिलीं तो कहीं मेडिकल स्टोर का लाइसेंस ही समाप्त पाया गया. वैक्सीन को निर्धारित तापमान पर नहीं रखने जैसी गंभीर कमियां भी जांच टीम को मिलीं. अनियमितताओं के चलते तीन मेडिकल स्टोरों में दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई.

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर ‘सेफ ड्रग्स-सेफ लाइफ’ अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी के नेतृत्व में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मानेन्द्र सिंह राणा और औषधि निरीक्षक विनोद जुगलान की टीम ने मेडिकल स्टोरों में दवाओं के रखरखाव, लाइसेंस, फार्मासिस्ट की उपलब्धता, रिकॉर्ड, एक्सपायर दवाओं के निस्तारण, नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री, फ्रिज के तापमान और सीसीटीवी समेत कई बिंदुओं की जांच की.

हैमर्स मेडिकोज में कई खामियां: हैमर्स मेडिकोज में निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिला. एक्सपायर दवाएं दूसरी दवाओं के साथ रखी मिलीं. स्टोर में दवाओं के अलावा दैनिक उपयोग का सामान भी बिक्री के लिए रखा गया. सीसीटीवी नहीं मिले और रैक की सफाई व्यवस्था भी खराब पाई गई. टीम ने दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगाते हुए संचालक से स्पष्टीकरण मांगा है. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई.

वैक्सीन के तापमान में भी लापरवाही: अग्रवाल मेडिकोज में फार्मासिस्ट अवकाश पर थी, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री किए जाने की बात सामने आई. फ्रिज में रखी वैक्सीन निर्धारित तापमान पर नहीं मिली. एक्सपायर दवाएं भी अन्य दवाओं के साथ रखी हुई थीं. कुछ दवाएं कटी हुई अवस्था में मिलीं और सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी. टीम ने स्टोर बंद कराकर दवा बिक्री पर रोक लगा दी.

ऑप्टिशियन मेडिकल स्टोर भी कार्रवाई की जद में: ऑप्टिशियन मेडिकल स्टोर में भी फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिली. एक्सपायर दवाओं का रखरखाव अव्यवस्थित था. दवाओं को सुरक्षित रखने वाला फ्रिज खराब मिला. टीम ने स्टोर को तत्काल बंद कराकर दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी और फ्रिज बदलने के निर्देश दिए.

लाइसेंस खत्म, रिकॉर्ड भी व्यवस्थित नहीं: ए.जेम्स एंड कंपनी मेडिकल स्टोर में संचालक वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका. जांच में लाइसेंस की अवधि समाप्त मिली. नवीनीकरण के दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए जा सके. एक्सपायर दवाएं सामान्य दवाओं के साथ रखी मिलीं. खरीद-बिक्री के अभिलेख भी व्यवस्थित नहीं थे. सभी व्यवस्थाएं मानकों के अनुरूप होने तक दवा बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए.