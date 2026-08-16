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दिल्ली: युवक की चाकू मारकर नशा कारोबारी ने की हत्या, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार

जैसे ही इस घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है. मृतक युवक की पहचान 30 वर्षीय राजू के रूप में हुई है जो ओखला फेस 1के मजदूर कल्याण कैंप का रहने वाला था. वही इस घटना के बाद पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच के बाद हत्या में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन हो रही हत्या ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. ताजा मामला दिल्ली के गोविंदपुरी थाना इलाके का है. जहां बीती रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.

वही, इस घटना पर मृतक की बहन करिश्मा ने बताया कि मेरे भाई का मर्डर हो गया है. वह नशा का आदी था. हम लोगों को रात के 9:30 बजे घर के ही पड़ोस के रहने वाले लोगों ने बताया था कि तुम्हारे भाई को किसी ने चाकू मार दिया है और वह खून से लथपथ सड़क किनारे पड़ा हुआ है. इसके बाद हम लोग वहां भाग कर गए उसे अस्पताल ले गए लेकिन रास्ते में ही वह दम तोड़ दिया.

मृतक की बहन ने बताया कि मेरा भाई पड़ोस के ही रहने वाले टिंकू के साथ नशा खरीदने के लिए गोविंदपुरी गया था. वहां नशा बेचने वाले के साथ मेरे भाई की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. जिसके बाद उसने मेरे भाई के जांघ पर चाकू मार देता दिया. मेरा भाई बुरी तरह लहू लुहान हो गया. वह वहां से भागता है तब तक उसका दोस्त टिंकू उसे उठाकर बाहर लाता है और जब हमें सूचना दी तब हम उसे अस्पताल ले गए. लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 15 और 16 अगस्त की देर रात दिल्ली पुलिस को सूचना मिलता है कि एक युवक को किसी ने चाकू मार दिया है. वही मौके वारदात पर फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया था. जहां से सैंपल लिया गया है. आरोपी की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरे की जांच की और एक आरोपी की पहचान होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल गोविंदपुरी थाना में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.



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