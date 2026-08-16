ETV Bharat / state

दिल्ली: युवक की चाकू मारकर नशा कारोबारी ने की हत्या, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार

मृतक की बहन ने बताया कि मेरा भाई पड़ोस के ही रहने वाले टिंकू के साथ नशा खरीदने के लिए गोविंदपुरी गया था.

युवक की चाकू मारकर हत्या
युवक की चाकू मारकर हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 16, 2026 at 11:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन हो रही हत्या ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. ताजा मामला दिल्ली के गोविंदपुरी थाना इलाके का है. जहां बीती रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.

जैसे ही इस घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है. मृतक युवक की पहचान 30 वर्षीय राजू के रूप में हुई है जो ओखला फेस 1के मजदूर कल्याण कैंप का रहने वाला था. वही इस घटना के बाद पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच के बाद हत्या में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

युवक चाकू मारकर की हत्या (ETV Bharat)

वही, इस घटना पर मृतक की बहन करिश्मा ने बताया कि मेरे भाई का मर्डर हो गया है. वह नशा का आदी था. हम लोगों को रात के 9:30 बजे घर के ही पड़ोस के रहने वाले लोगों ने बताया था कि तुम्हारे भाई को किसी ने चाकू मार दिया है और वह खून से लथपथ सड़क किनारे पड़ा हुआ है. इसके बाद हम लोग वहां भाग कर गए उसे अस्पताल ले गए लेकिन रास्ते में ही वह दम तोड़ दिया.

मृतक की बहन ने बताया कि मेरा भाई पड़ोस के ही रहने वाले टिंकू के साथ नशा खरीदने के लिए गोविंदपुरी गया था. वहां नशा बेचने वाले के साथ मेरे भाई की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. जिसके बाद उसने मेरे भाई के जांघ पर चाकू मार देता दिया. मेरा भाई बुरी तरह लहू लुहान हो गया. वह वहां से भागता है तब तक उसका दोस्त टिंकू उसे उठाकर बाहर लाता है और जब हमें सूचना दी तब हम उसे अस्पताल ले गए. लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 15 और 16 अगस्त की देर रात दिल्ली पुलिस को सूचना मिलता है कि एक युवक को किसी ने चाकू मार दिया है. वही मौके वारदात पर फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया था. जहां से सैंपल लिया गया है. आरोपी की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरे की जांच की और एक आरोपी की पहचान होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल गोविंदपुरी थाना में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

ये भी पढ़ें :

साइबर फ्रॉड की जाल में फंसे दो बुजुर्ग: क्रेडिट कार्ड और फॉर्म-16 के नाम पर किया फोन हैक, उड़ाए 17 लाख

दिल्ली में वीजा की शर्त तोड़कर दिल्ली में रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए

TAGGED:

DELHI MURDER IN GOVINDPURI
DELHI CRIME NEWS
MAN TO DEATH IN THE GOVINDPURI
DRUG DEALER STABBED
MAN TO DEATH IN THE GOVINDPURI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.