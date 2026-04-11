नशीली टेबलेट बेचने वाला आरोपी आबकारी कार्यालय से चकमा देकर फरार, भागते हुए CCTV में कैद
नशे के कारोबारी को सूरजपुर में आबकारी की टीम ने गिरफ्तार लेकिन पूछताछ के दौरान वह चकमा देकर फरार हो गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 11, 2026 at 8:51 PM IST
सूरजपुर: जिले के विश्रामपुर क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है. नशीली टेबलेट के साथ पकड़ा गया आरोपी आबकारी कार्यालय से ही फरार हो गया. आरोपी के भागने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
300 नग टेबलेट बरामद
दरअसल, आबकारी विभाग की उड़नदस्ता टीम ने विश्रामपुर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए भोला नाम के युवक के घर पर दबिश दी थी. इस दौरान टीम ने करीब 300 नग नशीली टेबलेट बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया. कार्रवाई के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर आबकारी कार्यालय लाया गया, जहां उससे पूछताछ और विवेचना की जा रही थी.
चकमा देकर भागा आरोपी
पूछताछ कार्रवाई के दौरान आरोपी ने पानी पीने के बहाने मौका पाकर टीम को चकमा दिया और कार्यालय से फरार हो गया. बताया जा रहा है कि आरोपी सड़क पर दौड़ते हुए भागा, ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. वीडियो सामने आने के बाद विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
आरोपी के फरार होने पर सूरजपुर थाने में केस दर्ज कराया गया है. वहीं जो आरक्षक हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस देकर आगे की कार्रवाई करेंगे- रंजीत गुप्ता, सहायक आबकारी अधिकारी
जल्द गिरफ्तारी का दावा
इस मामले में आबकारी विभाग की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. अब देखना होगा कि इस लापरवाही पर क्या कार्रवाई होती है और फरार आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है.