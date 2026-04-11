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ड्रग कंट्रोल विभाग की बड़ी कार्रवाई: जयपुर के हॉस्पिटल से अवैध इंजेक्शन और दस्तावेज जब्त, RMC को पत्र लिखेगा ड्रग विभाग

औषधि नियंत्रण विभाग जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) और राजस्थान ड्रग कंट्रोल विभाग की संयुक्त टीम ने गोपालपुरा बाइपास स्थित एक निजी अस्पताल में छापा मारकर अवैध दवा बिक्री का भंडाफोड़ किया है. आरोप है कि अस्पताल के सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर और एक कर्मचारी ने मिलकर तीन अलग-अलग इंजेक्शनों की मिलावट से 'ट्राइमेक्स' नाम का नया इंजेक्शन बनाया, जिसे ऑनलाइन बेचा जा रहा था. यह दवा ड्रग विभाग में पंजीकृत तक नहीं थी. आरोपियों ने 'OH! MAN' प्लेटफॉर्म और 'Ohman Pharmacy' नाम से फर्जी ऑनलाइन फार्मेसी बना रखी थी, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था. अवैध दवा गुजरात तक सप्लाई की जा रही थी. विभाग ने मौके से दस्तावेज जब्त किए हैं और अब डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल काउंसिल में कार्रवाई की सिफारिश की गई है. औषधि नियंत्रक अजय फाटक ने बताया कि दिल्ली के औषधि महानियंत्रक से सूचना मिली थी कि गुजरात में बड़ी मात्रा में जयपुर से अवैध दवाएं जा रही है. इस सूचना के आधार पर जयपुर में अवैध दवाओं के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है. विभाग की टीम ने छापा मार कर हॉस्पिटल से जरूरी दस्तावेज जब्त किए. अब हॉस्पिटल के डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) को पत्र लिखा जाएगा. पढ़ें: नशीली दवाइयां बेचने का मामला, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द, मालिक और फार्मासिस्ट गिरफ्तार