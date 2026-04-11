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ड्रग कंट्रोल विभाग की बड़ी कार्रवाई: जयपुर के हॉस्पिटल से अवैध इंजेक्शन और दस्तावेज जब्त, RMC को पत्र लिखेगा ड्रग विभाग

औषधि नियंत्रक ​संगठन की ओर से संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) को पत्र लिखा जाएगा.

Illegal Sale Of Medicines In Jaipur
औषधि नियंत्रण विभाग जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 11, 2026 at 8:09 AM IST

3 Min Read
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जयपुर: सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) और राजस्थान ड्रग कंट्रोल विभाग की संयुक्त टीम ने गोपालपुरा बाइपास स्थित एक निजी अस्पताल में छापा मारकर अवैध दवा बिक्री का भंडाफोड़ किया है. आरोप है कि अस्पताल के सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर और एक कर्मचारी ने मिलकर तीन अलग-अलग इंजेक्शनों की मिलावट से 'ट्राइमेक्स' नाम का नया इंजेक्शन बनाया, जिसे ऑनलाइन बेचा जा रहा था. यह दवा ड्रग विभाग में पंजीकृत तक नहीं थी. आरोपियों ने 'OH! MAN' प्लेटफॉर्म और 'Ohman Pharmacy' नाम से फर्जी ऑनलाइन फार्मेसी बना रखी थी, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था. अवैध दवा गुजरात तक सप्लाई की जा रही थी. विभाग ने मौके से दस्तावेज जब्त किए हैं और अब डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल काउंसिल में कार्रवाई की सिफारिश की गई है.

औषधि नियंत्रक अजय फाटक ने बताया कि दिल्ली के औषधि महानियंत्रक से सूचना मिली थी कि गुजरात में बड़ी मात्रा में जयपुर से अवैध दवाएं जा रही है. इस सूचना के आधार पर जयपुर में अवैध दवाओं के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है. विभाग की टीम ने छापा मार कर हॉस्पिटल से जरूरी दस्तावेज जब्त किए. अब हॉस्पिटल के डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) को पत्र लिखा जाएगा.

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तीन दवाओं से तैयार होता था इंजेक्शन: अजय फाटक ने बताया कि सेंट्रल टीम को सूचना मिली थी कि गुजरात में यौन समस्याओं के इलाज के लिए 'ट्राइमेक्स' के नाम से ऑनलाइन इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं. जांच में पता चला कि यह इंजेक्शन 'पापावेरिन', 'एल्प्रोस्टैडिल' और 'क्लोरप्रोमेजिन' इन तीन इंजेक्शनों की थोड़ी-थोड़ी डोज मिलाकर तैयार किया जाता था. यह इंजेक्शन हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों के इलाज में उपयोग किया जाता था. फाटक ने स्पष्ट किया कि हालांकि कोई चिकित्सक इस तरह का इंजेक्शन मरीज के इलाज के लिए बनाकर दे सकता है, लेकिन बाजार में 'ट्राइमेक्स' के नाम से ब्रांड बनाकर बेचना पूरी तरह गैर कानूनी है. खास बात यह है कि इस नाम से ड्रग विभाग में कोई इंजेक्शन पंजीकृत ही नहीं है.

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ऑनलाइन बेची जा रही थी अवैध दवा: ड्रग कंट्रोल विभाग ने बताया कि यह इंजेक्शन 'OH! MAN' नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेची जा रही थी. इसे बेचने के लिए 'OHMAN' नाम से एक फर्जी फार्मेसी भी बना रखी थी, जिसका कोई पंजीकरण नहीं करवाया गया था. इसी बोगस फार्मेसी के जरिए ऑनलाइन इंजेक्शन बेचे जाते थे. जांच में सामने आया कि अस्पताल में कार्यरत मनीष कुमार सोनी यह अवैध इंजेक्शन बेच रहा था. वही व्यक्ति 'Ohman Pharmacy' नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संचालित कर रहा था. सभी भुगतान उसी के बैंक खाते में प्राप्त हो रहे थे. बिल पर दर्ज मोबाइल नंबर के आधार पर टीम यहां तक पहुंची.

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