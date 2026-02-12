ETV Bharat / state

दवा सैंपल फेल होने के मुख्य कारणों का एनालिसिस करेगा ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, लाइसेंस निलंबन, जुर्माने जैसी होगी कार्रवाई

हालिया हुई जांच में कैल्शियम, विटामिन-डी, खांसी की सिरप, दर्द निवारक और एंटीबायोटिक श्रेणी की दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 12, 2026 at 4:33 PM IST

जयपुर: प्रदेश में दवा गुणवत्ता जांच के दौरान लगातार सैंपल फेल होने से दवाओं की गुणवत्ता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने निर्णय लिया है कि दवाओं की केवल लैब रिपोर्ट जारी करने तक सीमित रहने के बजाय अब हर फेल सैंपल का विस्तृत रूट-कोज एनालिसिस किया जाएगा, ताकि गड़बड़ी की जड़ तक पहुंचा जा सके.

ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक का कहना है कि बीते कुछ समय से कई मामलों में दवाएं सब-स्टैंडर्ड, मिसब्रांडेड या निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतर पाईं. अब यह जांच की जाएगी कि कमी उत्पादन प्रक्रिया में हुई या कच्चे माल की गुणवत्ता में समस्या थी. उनका कहना है कि सैंपल का फेल होना केवल एक संकेत है, लेकिन इसके पीछे के मूल कारणों को समझे बिना समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है.

इस तरह होगी जांच: ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का कहना है कि अब हर फेल सैंपल के मामले में निर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल की गुणवत्ता, भंडारण की स्थिति, परिवहन व्यवस्था और सप्लाई चेन की पूरी पड़ताल की जाएगी. जरूरत पड़ने पर संबंधित दवा निर्माता कंपनियों के उत्पादन इकाइयों का निरीक्षण भी किया जाएगा. साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि कहीं तापमान या नमी जैसे पर्यावरणीय कारणों से दवा की गुणवत्ता प्रभावित तो नहीं हुई. रूट-कोज एनालिसिस के आधार पर जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. लाइसेंस निलंबन, जुर्माना या उत्पाद की रिकॉल जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है. इसके अलावा, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने और निरीक्षण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने पर भी काम किया जा रहा है.

बुखार, दर्द और कैल्शियम की दवाओं के सैम्पल फेल: ताजा मामले में राजस्थान ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की ओर से जारी ड्रग अलर्ट में लैब जांच के दौरान दवाएं अमानक पाई गई हैं. इनमें बुखार, दर्द और कैल्शियम सप्लीमेंट समेत रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं. राजस्थान ड्रग कंट्रोल विभाग ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित बैच नंबर की दवाओं के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही हालिया जांच में कैल्शियम, विटामिन-डी, खांसी की सिरप, दर्द निवारक और एंटीबायोटिक श्रेणी की दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं.

ये दवाएं अमानक घोषित:

  • निर्माता कंपनी हरिद्वार की जेपीईई ड्रग्स की कैल्शियम एंड विटामि-डी 3 टेबलेट (बैच नंबर जेडीएल-3549, एक्सपायरी डेट नवंबर-26)
  • हिमाचल प्रदेश की पैरासिटामॉल (बैच नंबर जीटीएफओ0653, एक्सपायरी डेट फरवरी-27)
  • अहमदाबाद की धवनीलाइफ केयर की एम्ब्रोसोल एचसीएल टरबूटालीन सल्फेट, गुएफेनीसिन एंड मेंथोल सीरप (डीएलएस3877, एक्सपायरी डेट दिसंबर-26)
  • सोलन की मायशा लाइफ साइंसेज की एसेक्लोफेनिक पैरासिटामॉल एंड सीरेटो पेप्टाइडेज टेबलेट (बैच नंबर एमडीटी-4458, एक्सपायरी डेट अगस्त 27)
  • रुड़की की जन्य बायोकेयर की कैल्शियम लीवूलीनेट कोल्सेफेरोल एंड सायनोकोबेलमिन इंजेक्शन (जेएआईएन एक्सपायरी डेट अप्रैल-27)
  • एचपी की लाइफ विजन 25-028, हैल्थ केयर की कैल्शियम कार्बोनेट विटामिन-डी उमैग्नीशियम एंड जिंक सल्फेट टेबलेट (बैच नंबर एलटीए-477700, एक्सपायरी डेट सितंबर 25)
  • सोलन की मार्वेलन फार्मास्यूटिकल की एमब्रोक्सल एचसीएल, टरबूटेलीन सल्फेट एंड गुएफीनेसीन सीरप (बैच नंबर एमडीएल बी458, एक्सपायरी डेट अगस्त-26)
  • इंदौर की सीपको लिमिटेड की एम्ब्रोसोल एचसीएल टरबूटेलीन सल्फेट एंड गुएफेनीसीन सीरप (बैच नंबर एटी 18एस 125, एक्सपायरी डेट अगस्त-27)
  • इंदौर की सीपको लिमिटेड की एम्ब्रोसोल एचसीएल टरबूटेलीन सल्फेट एंड गुएफेनीसीन सीरप (बैच नंबर एटी 22 ए225, एक्सपायरी डेट जुलाई-27)
  • इंदौर की सीपको लिमिटेड की एम्ब्रोसोल एचसीएल एचसीएल टरबूटेलीन सल्फेट एंड गुएफेनीसीन सीरप (बैच नंबर एटी 4 84325, एक्सपायरी डेट जून-27), इसी दवा का एक और बैच- AT 13 2025, एक्सपायरी जुलाई 27
  • इंदौर की सीपको लिमिटेड की एम्ब्रोसोल एचसीएल टरबूटेलीन सल्फेट एंड गुएफेनीसीन सिरप (वैच नंबर एटीटी 1 एस 125, एक्सपायरी डेट अगस्त-27)
  • बड़ोदरा की सेंचुरियन रेमिडीज की एमलोडिपिन एंड एटीनॉल टेबलेट (बैच नंबर टीएच 130010, एक्सपायरी डेट अक्टूबर-27)
  • उत्तराखंड की जेपीईई लिमिटेड की कैल्शियम विथ विटामिन डी-3 (बैच नंबर जेडीएल 3543, एक्सपायरी डेट नवंबर-26
  • एचपी की मायोफोर्ड फार्मा की सेफीक्सिम एंड ऑफ्लोक्सेसिन टेबलेट (बैच नंबर एमबीटी -24775, एक्सपायरी डेट अगस्त-27)
  • जयपुर की विवेक फार्मा की पैरासिटामॉल टेबलेट ( बैच नंबर पीसीटी 25094 एक्सपायरी डेट अप्रैल-27)
  • पेट और गैस से जुड़ी दवाइयां: Rabeprazole, Domperidone
  • एंटीबायोटिक दवाइयां: Doxycycline, Amoxycillin
  • मल्टीविटामिन टैबलेट, कफ सिरप (Ambroxol, Guaiphenesin युक्त)
  • जांच में कुछ मेहंदी कोन और हेयर कलर भी कॉस्मेटिक मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए.
  • इन उत्पादों के लेबल पर किए गए गुणवत्ता संबंधी दावे गलत पाए गए.

