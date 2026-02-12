ETV Bharat / state

दवा सैंपल फेल होने के मुख्य कारणों का एनालिसिस करेगा ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, लाइसेंस निलंबन, जुर्माने जैसी होगी कार्रवाई

जयपुर: प्रदेश में दवा गुणवत्ता जांच के दौरान लगातार सैंपल फेल होने से दवाओं की गुणवत्ता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने निर्णय लिया है कि दवाओं की केवल लैब रिपोर्ट जारी करने तक सीमित रहने के बजाय अब हर फेल सैंपल का विस्तृत रूट-कोज एनालिसिस किया जाएगा, ताकि गड़बड़ी की जड़ तक पहुंचा जा सके.

ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक का कहना है कि बीते कुछ समय से कई मामलों में दवाएं सब-स्टैंडर्ड, मिसब्रांडेड या निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतर पाईं. अब यह जांच की जाएगी कि कमी उत्पादन प्रक्रिया में हुई या कच्चे माल की गुणवत्ता में समस्या थी. उनका कहना है कि सैंपल का फेल होना केवल एक संकेत है, लेकिन इसके पीछे के मूल कारणों को समझे बिना समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है.

पढ़ें: जांच में जुकाम-बुखार की दवाओं के सैंपल हुए फेल, ड्रग विभाग ने 7 कंपनियों की 9 दवाइयों पर लगाई रोक

इस तरह होगी जांच: ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का कहना है कि अब हर फेल सैंपल के मामले में निर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल की गुणवत्ता, भंडारण की स्थिति, परिवहन व्यवस्था और सप्लाई चेन की पूरी पड़ताल की जाएगी. जरूरत पड़ने पर संबंधित दवा निर्माता कंपनियों के उत्पादन इकाइयों का निरीक्षण भी किया जाएगा. साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि कहीं तापमान या नमी जैसे पर्यावरणीय कारणों से दवा की गुणवत्ता प्रभावित तो नहीं हुई. रूट-कोज एनालिसिस के आधार पर जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. लाइसेंस निलंबन, जुर्माना या उत्पाद की रिकॉल जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है. इसके अलावा, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने और निरीक्षण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने पर भी काम किया जा रहा है.