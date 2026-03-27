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तरबूज के नीचे नशे की खेप का खुलासा, 225 किलो मादक पदार्थ जब्त, छह आरोपी गिरफ्तार

महासमुंद : पुलिस ने एक बार फिर मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सिंघोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 225 किलो मादक पदार्थ गांजा के साथ 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की है. इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 1 करोड़ 25 लाख 20 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की है, जिसमें गांजा, दो वाहन और मोबाइल फोन शामिल हैं.

कैसे हुई कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक 26 मार्च 2026 को एएसआई लक्ष्मण साहू अपनी टीम के साथ ग्राम मुरमुरी क्षेत्र में गश्त और अपराध पतासाजी पर निकले थे. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिसा से छत्तीसगढ़ की ओर एक पिकअप वाहन में गांजा लाया जा रहा है, जिसकी पायलटिंग एक कार कर रही है. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम NH-53 स्थित ग्राम रेहटीखोल पहुंची और घेराबंदी की. कुछ समय बाद संदिग्ध वाहन आते दिखाई दिए, जिन्हें रोककर जांच की गई.

आरोपियों ने पूछताछ में कबूला जुर्म

पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम सतीश गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, सूरज गुप्ता,योगेश कुशवाहा, हरिबाबु वर्मा और रामबाबु वर्मा बताए.सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने पिकअप वाहन में तरबूज के नीचे प्लास्टिक बोरियों में गांजा छिपाकर ले जाना स्वीकार किया. तलाशी के दौरान कुल 9 बोरियों में 213 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन 225 किलोग्राम निकला. इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई.