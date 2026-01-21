ETV Bharat / state

झालावाड़ में नशे पर वार: युवक से तलाशी में 40 लाख की स्मैक बरामद

झालावाड़: जिले की अकलेरा थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने 205 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर के एक आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया. पुलिस पूछताछ में जुटी है.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि समस्त थाना क्षेत्र में संगठित अपराध, अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है. नशा तस्करों की काली कमाई से जुटाई अवैध अचल संपत्ति बुलडोजर से ध्वस्त करा रहे हैं. एसपी ने बताया कि अकलेरा के बोरखेड़ी तिराहे पर संदिग्ध युवक राजू लाल तंवर की तलाशी ली तो 205 ग्राम स्मैक मिली. बरामद स्मैक की कीमत करीब 40 लाख रुपए है. पुलिस ने राजू लाल को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया.

