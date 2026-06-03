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चिट्टे के आदी युवा अब घर पर नहीं ले जा सकेंगे दवाई, ओएसटी सेंटर में रोजाना खानी होगी मेडिसन

बिलासपुर: जिला में लगातार बढ़ रहे चिट्टे और अन्य घातक नशों के मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने एक अहम कदम उठाया है. युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से बाहर निकालने और उन्हें एक नई जिंदगी देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में ओएसटी सेंटर (Opioid Substitution Therapy) यानी ओपिआइड प्रतिस्थापन केंद्र स्थापित किया गया है. ये केंद्र नशे की लत से जूझ रहे युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है.

स्वास्थ्य विभाग की इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं को सही उपचार उपलब्ध करवाना है जो चिट्टा, स्मैक, अफीम या अन्य ओपिआइड नशों की गिरफ्त में आ चुके हैं. इस केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां मरीजों को दवाई घर ले जाने के लिए नहीं दी जाती, बल्कि विशेषज्ञों और प्रशिक्षित स्टाफ की निगरानी में प्रतिदिन अस्पताल आकर दवाई दी जाती है. इससे दवाई के गलत उपयोग पर रोक लगाने में काफी मदद मिल रही है.

कोर्स पूरा नहीं कर पाते थे मरीज

जानकारी के अनुसार इससे पहले नशा छोड़ने के इच्छुक मरीज मनोचिकित्सक विशेषज्ञ से उपचार के लिए दवाई लिखवाकर घर ले जाते थे, लेकिन अधिकतर मामलों में देखा गया कि मरीज उन दवाइयों का नियमित कोर्स पूरा नहीं कर पाते थे. कई लोग इन दवाइयों का इस्तेमाल नशे के विकल्प के रूप में करने लगे थे. जब उन्हें नशा उपलब्ध नहीं होता था, तब वह केवल उसी समय दवाई लेते थे. इसके कारण उपचार का पूरा लाभ मरीजों तक नहीं पहुंच पा रहा था और नशा छोड़ने की प्रक्रिया भी सफल नहीं हो पा रही थी. इन्हीं समस्याओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई रणनीति के तहत ओएसटी सेंटर की शुरुआत की है, ताकि मरीजों की निगरानी के साथ उपचार सुनिश्चित किया जा सके.

मरीजों पर रखी जा रही नजर

अब मरीजों को रोजाना अस्पताल आकर दवाई लेनी पड़ती हैं, जिससे उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. वहीं, इस केंद्र में एक प्रशिक्षित काउंसलर और नर्स की तैनाती की गई है. काउंसलर मरीजों से लगातार संवाद कर उनकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं नर्स प्रत्येक मरीज का पूरा रिकार्ड मेंटेन कर रही हैं. मरीजों की दवाई, उनकी उपस्थिति और स्वास्थ्य में हो रहे बदलावों का नियमित रिकॉर्ड रखा जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि केवल दवाई से नशा नहीं छुड़वाया जा सकता, बल्कि इसके लिए मानसिक परामर्श और लगातार निगरानी भी बेहद जरूरी है. इसी सोच के साथ इस केंद्र में उपचार के साथ-साथ काउंसलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

वहीं, इस ओएसटी सेंटर में आने वाले मरीजों को नि:शुल्क दवाई उपलब्ध करवाई जा रही है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह सुविधा काफी राहतभरी साबित हो रही है. कई ऐसे युवा जो आर्थिक तंगी के कारण उपचार नहीं करवा पा रहे थे, अब इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं. आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाई गई प्रक्रिया के तहत कोई भी व्यक्ति सीधे इस सेंटर में उपचार शुरू नहीं करवा सकता.