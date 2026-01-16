नशेड़ी पिता ने 15 दिन की बेटी को पटक-पटक कर मार डाला, गोद में शव लिए भटकती रही मां
बिहार से अलीगढ़ में मजदूरी करने आया है परिवार, रातभर बेटी के शव के पास सोता रहा पति, मां ने पुलिस को दी शिकायत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 5:42 PM IST
अलीगढ़: जिले में इंसानियत को झकझोरने और रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कठपुला इलाके में पिता ने अपनी 15 दिन की बेटी की हत्या कर दी. शुक्रवार की सुबह जब बच्ची ने कोई हलचल नहीं की तो मां ने आसपास के लोगों को बताया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता मुकर्रम को हिरासत में ले लिया. इसके साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के भेजा.
दरअसल, कठपुला इलाके में बिहार का रहने वाला मुकर्रम अपनी पत्नी रानी और बच्चों के साथ रहता है. रानी ने बताया कि उसका पति मुकर्रम नशे का आदी है और सॉल्यूशन जैसे खतरनाक नशे का सेवन करता है. रानी ने बताया कि गुरुवार देर रात मुकर्रम नशे की हालत में घर आया था. जब उसने नशा करने से मना किया तो वह भड़क गया. इसी दौरान उसने बच्ची को उठाकर जमीन पर पटक दिया. उस वक्त बच्ची में हलचल महसूस हुई, इसलिए उसने उसे सुला दिया. लेकिन रात भर कोई हरकत न होने पर जब दोबारा देखा तो बच्ची की सांस नहीं चल रही थी. तभी उन्हें अहसास हुआ कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है.
रानी ने बताया कि जिस समय उसे बच्ची की मौत का यकीन हुआ, उस समय भी उसका पति नशे में सो रहा था. डर और सदमे के कारण वह पूरी रात चुप रही. सुबह उसने पहले पड़ोसियों को जानकारी दी. बाद में बच्ची के अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए पास की दुकान पर सामान लेने गई. वहां रोते हुए देखकर दुकानदार ने कारण पूछा तब पूरी घटना बताई. इसी दौरान पुलिस को सूचना दी गई. रानी ने बताया कि उसके तीन बच्चों में से एक बेटे की पहले ही मौत हो चुकी है.अब 15 दिन की बेटी की भी मौत हो गई है. परिवार में एक चार साल की बेटी जीवित है. घटना के बाद से मां का रो-रोकर बुरा हाल है.
एएसपी मयंक पाठक ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि बच्ची की मौत नशे की हालत में पिता द्वारा की गई है. बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. प्रारंभिक निरीक्षण में बच्ची के शरीर पर कोई स्पष्ट बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के सही कारणों की पुष्टि होगी.
इसे भी पढ़ें- महिला ने दो बच्चों सहित खाया जहर, तीनों की मौत; मायकेवालों ने दर्ज कराया मुकदमा