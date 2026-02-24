ETV Bharat / state

आधी रात सोती बच्ची को चुरा ले गया था नशेड़ी, पुलिस ने 100 CCTV फुटेज खंगाले, तब हुई गिरफ्तारी

हरिद्वार: पुलिस ने दो साल की बच्ची को चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम रवि कुमार है, जो ज्वालापुर क्षेत्र का रहने वाला है. आरोपी ने बीती 19 फरवरी की रात बच्ची को सोते हुए मां बाप के पास से चोरी कर लिया था. सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया. पुलिस की नाकेबंदी के कारण वो बच्ची को शहर से बाहर ले जाने में कामयाब नहीं हो सका. चेकिंग देखकर बच्ची को ऋषिकुल तिराहे पर छोड़कर फरार हो गया. आरोपी नशे का आदी है और नशे की लत को पूरा करने के लिए उसने बच्ची का अपहरण करने की योजना बनाई, ताकि रुपयों की जरूरत पूरा करने के लिए उससे भीख मंगवा सके.

बच्ची चुराने वाला नशेड़ी गिरफ्तार: पुलिस के मुताबिक बीती 20 फरवरी की सुबह यूपी के हरदोई निवासी एक महिला (हाल निवास गणेश घाट मायापुर, हरिद्वाह) जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं है, ने चौकी मायापुर में अपनी बच्ची के गुम होने की सूचना दी. सूचना के अनुसार दिनांक 19 फरवरी की रात्रि लगभग 09:00 बजे वह अपनी 02 वर्षीय पुत्री के साथ तुलसी चौक स्थित एचआरडीए पार्क के फुटपाथ पर सोई हुई थी. रात्रि लगभग 01:00 बजे जागने पर उनकी पुत्री मौके पर मौजूद नहीं मिली.

मां के पास सो रही बच्ची को चुरा लिया था: पीड़िता द्वारा परिजनों के साथ रात भर तलाश की गई, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चल पाया. प्राप्त शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तत्काल मुकदमा कर बच्ची की तलाश हेतु विभिन्न पुलिस टीमें गठित कर रवाना की गईं. सघन चेकिंग, मैनुअल पुलिसिंग एवं आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन तेज की गई. 20 फरवरी को दिन में करीब दो बजे ऋषिकुल तिराहे के पास लावारिस अवस्था में पड़ी बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया.

पुलिस की सक्रियता से मिल गई बच्ची: इसके बाद बच्ची का मेडिकल कराया गया लेकिन मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट में बालिका के साथ किसी प्रकार की आपराधिक पुष्टि नहीं हुई. घटना के अनावरण हेतु गठित टीमों द्वारा 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. विवेचना के दौरान बच्ची के अपहरणकर्ता रवि कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी निकट राधाकृष्ण आश्रम, सोनी ज्वैलर्स के पास, कोतवाली ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार, उम्र 28 वर्ष की पहचान हुई. आरोपी की तलाश में निरंतर दबिश दी जाती रही. 22 फरवरी की रात में श्रीराम घाट के सामने पार्क के पास, नहर पटरी मायापुर क्षेत्र से आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया.