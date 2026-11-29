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ट्रेनों की लेटलतीफी पर डीआरयूसीसी ने रेलवे प्रशासन को घेरा: 12 महीने का मांगा हिसाब

रांची रेलवे स्टेशन ( ETV Bharat )

रांचीः रांची रेल मंडल में यात्रियों की बढ़ती संख्या के बावजूद लोकल ट्रेनों की कमी, एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होना, ट्रेनों की लेटलतीफी और स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव अब भी यात्रियों की परेशानी का कारण बना हुआ है. रोजाना हजारों यात्री इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन कई मांगें लंबे समय से रेलवे के विचाराधीन हैं.

ऐसे में मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (DRUCC) के सदस्य अजय राय ने रेलवे प्रशासन के सामने यात्रियों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक (DRM), रांची को 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए इन्हें 16 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित डीआरयूसीसी की बैठक के आधिकारिक एजेंडे में शामिल करने की मांग की है.