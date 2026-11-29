ट्रेनों की लेटलतीफी पर डीआरयूसीसी ने रेलवे प्रशासन को घेरा: 12 महीने का मांगा हिसाब
मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य ने डीआरएम रांची को 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 29, 2026 at 4:32 PM IST
रांचीः रांची रेल मंडल में यात्रियों की बढ़ती संख्या के बावजूद लोकल ट्रेनों की कमी, एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होना, ट्रेनों की लेटलतीफी और स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव अब भी यात्रियों की परेशानी का कारण बना हुआ है. रोजाना हजारों यात्री इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन कई मांगें लंबे समय से रेलवे के विचाराधीन हैं.
ऐसे में मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (DRUCC) के सदस्य अजय राय ने रेलवे प्रशासन के सामने यात्रियों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक (DRM), रांची को 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए इन्हें 16 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित डीआरयूसीसी की बैठक के आधिकारिक एजेंडे में शामिल करने की मांग की है.
अजय राय ने स्पष्ट किया है कि रेलवे की योजनाएं केवल कागजों और बैठकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनका लाभ आम यात्रियों तक पहुंचना चाहिए. उन्होंने रांची मंडल के लगभग 485.31 किलोमीटर रेल नेटवर्क, 55 स्टेशनों और 47 जोड़ी यात्री ट्रेनों के परिचालन का उल्लेख करते हुए कहा कि बढ़ते यात्री दबाव के अनुरूप रेल सेवाओं और आधारभूत संरचनाओं का विस्तार जरूरी है. राजधानी रांची स्टेशन पर सामान्य दिनों में लगभग 50 हजार यात्रियों की आवाजाही और दुर्गापूजा के दौरान महज दो दिनों में करीब 1.45 लाख यात्रियों की आवाजाही इसकी जरूरत को दर्शाती है.
लोकल ट्रेनों की कमी दूर करने पर जोर
रांची-लोहरदगा-टोरी-बरवाडीह-डालटनगंज-गढ़वा रोड के बीच नई MEMU अथवा पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग की गई है. रांची-लोहरदगा के बीच सुबह और शाम अतिरिक्त MEMU सेवा, लोहरदगा-डालटनगंज सीधी रेल सेवा की व्यवहार्यता जांचने तथा रांची-मुरी-टाटानगर और रांची-मुरी-बोकारो के बीच लोकल ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है. हटिया-सांकी पैसेंजर का विस्तार बरकाकाना अथवा हजारीबाग टाउन तक करने की मांग भी शामिल है. कार्यालय आने-जाने वाले यात्रियों के लिए सुबह 7 से 10 बजे और शाम 4 से 8 बजे के बीच अतिरिक्त ट्रेनें चलाने पर जोर दिया गया है.
छोटे स्टेशनों पर ठहराव और सुविधाओं की मांग
अजय राय ने नामकुम, टाटीसिलवे और सिल्ली स्टेशन पर प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करने की मांग की है. मुरी जंक्शन पर कनेक्टिंग ट्रेनों के समय में समन्वय बनाने और लोहरदगा-पिस्का स्टेशन पर यात्री संख्या के अनुसार सेवाओं की समीक्षा करने को कहा है. नामकुम में फुट ओवरब्रिज और प्लेटफॉर्म विस्तार, टाटीसिलवे में फुट ओवरब्रिज के निर्माण की स्थिति तथा काम पूरा होने की समय-सीमा सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई है.
इसके अलावा मुरी में अतिरिक्त प्रतीक्षालय, सिल्ली में प्लेटफॉर्म शेड, रांची और हटिया में पार्किंग विस्तार के साथ प्रमुख स्टेशनों पर पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, डिजिटल सूचना बोर्ड, लिफ्ट, एस्केलेटर और दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव दिया है.
ट्रेनों की लेटलतीफी पर मांगा जवाब
ट्रेनों की समयपालन स्थिति को लेकर भी रेलवे प्रशासन से जवाब मांगा गया है. अजय राय ने पिछले 12 महीनों की ट्रेनवार समयपालन रिपोर्ट सार्वजनिक करने, विलंब के कारणों की पहचान करने और सुधार के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित करने की मांग की है. महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, आरपीएफ-जीआरपी की नियमित गश्ती, सुरक्षित प्रतीक्षालय और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जरूरत भी बताई है. रेल मदद पर मिलने वाली शिकायतों की स्टेशनवार समीक्षा और उनके निस्तारण की समय-सीमा तय करने का सुझाव दिया है.
पुराने प्रस्तावों पर भी मांगा हिसाब
अजय राय ने बैठक में दिए गए अपने पुराने ज्ञापन पर बिंदुवार अनुपालन रिपोर्ट मांगी है. रेलवे बताए कि कौन-सी मांग स्वीकृत हुई, किस पर काम शुरू हुआ, कौन-सी लंबित है और किन प्रस्तावों को खारिज किया गया है. उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची, हटिया, नामकुम, टाटीसिलवे, मुरी, सिल्ली, लोहरदगा और पिस्का में चल रहे कार्यों की लागत, खर्च, भौतिक प्रगति और पूरा होने की तारीख भी मांगी है.
अजय राय का कहना है कि डीआरयूसीसी की बैठक केवल सुझाव दर्ज करने की औपचारिकता नहीं बननी चाहिए. यात्रियों की समस्याओं पर निर्णय, विभागीय जवाबदेही और काम पूरा करने की समय-सीमा तय होनी चाहिए. उन्होंने रेलवे प्रशासन से 16 दिसंबर की बैठक में सभी 15 मांगों को शामिल कर ठोस निर्णय लेने का आग्रह किया है.
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