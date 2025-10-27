ETV Bharat / state

सोन नदी में डूबे युवकों का शव बरामद, खरना पर नहाने गए थे तीनों युवक

पलामू में गोताखोरों की टीम ने सोन नदी में डूबे युवकों का शव बरामद कर लिया है.

dive team
गोताखोरों की टीम (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 27, 2025 at 12:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: खरना के दिन सोन नदी में डूबे तीन युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं. गोताखोरों की टीम ने अंकुश पासवान (22) निवासी शेरघाटी, बिहार और आदर्श चंद्रवंशी (22) निवासी इटवा, नवीनगर, बिहार के शव बरवाडीह गांव के सामने सोन नदी से बरामद किया है जबकि रजनीश चंद्रवंशी (23) निवासी पोखराही का शव डूमरहत्था गांव के समीप सोन नदी से बरामद किया है.

देर शाम तक चलता रहा सर्च अभियान

दरअसल, रविवार को खरना के अवसर पर तीनों युवक सोन नदी में नहाने गए थे, इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से तीनों डूब गए थे. स्थानीय गोताखोरों और प्रशासन की टीम, देर रात तक खोजबीन करती रही. घटना की जानकारी मिलते ही हुसैनाबाद के एसडीपीओ एस. मोहम्मद याक़ूब और अंचल अधिकारी पंकज कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर शव को ढूंढने तक मौजूद रहे.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही. इधर, पोखराही गांव में मातम छाया हुआ है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. तीनों युवकों का शव अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद लाने की व्यवस्था अंचल पदाधिकारी पंकज कुमार ने की है. शवों के अंत्यपरीक्षण के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा. एसडीपीओ एस. मोहम्मद याकूब मामले की छानबीन में जुटे हैं.

इस मौके पर थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी, दंगवार ओपी प्रभारी सोनू कुमार समेत कई पुलिस पदाधिकारी व प्रशासनिक पदाधिकारी, मुखिया अमरेंद्र ठाकुर डटे रहे.

ये भी पढ़ें- झारखंड के सोन नदी में डूबे तीन युवक, नहाने के दौरान हुआ हादसा

बोकारो के दामोदर नदी में डूबे दो सगे भाई, मूर्ति विजर्सन के दौरान हुआ हादसा

TAGGED:

BODIES RECOVERED FROM SON RIVER
DROWNED YOUTHS BODIES PALAMU
डूबे युवकों का शव सोन नदी से बरामद
खरना पर नहाने गए थे तीनों युवक
DROWNED YOUTHS BODIES RECOVERED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.