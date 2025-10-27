ETV Bharat / state

सोन नदी में डूबे युवकों का शव बरामद, खरना पर नहाने गए थे तीनों युवक

पलामू: खरना के दिन सोन नदी में डूबे तीन युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं. गोताखोरों की टीम ने अंकुश पासवान (22) निवासी शेरघाटी, बिहार और आदर्श चंद्रवंशी (22) निवासी इटवा, नवीनगर, बिहार के शव बरवाडीह गांव के सामने सोन नदी से बरामद किया है जबकि रजनीश चंद्रवंशी (23) निवासी पोखराही का शव डूमरहत्था गांव के समीप सोन नदी से बरामद किया है.

देर शाम तक चलता रहा सर्च अभियान

दरअसल, रविवार को खरना के अवसर पर तीनों युवक सोन नदी में नहाने गए थे, इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से तीनों डूब गए थे. स्थानीय गोताखोरों और प्रशासन की टीम, देर रात तक खोजबीन करती रही. घटना की जानकारी मिलते ही हुसैनाबाद के एसडीपीओ एस. मोहम्मद याक़ूब और अंचल अधिकारी पंकज कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर शव को ढूंढने तक मौजूद रहे.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल