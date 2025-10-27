सोन नदी में डूबे युवकों का शव बरामद, खरना पर नहाने गए थे तीनों युवक
पलामू में गोताखोरों की टीम ने सोन नदी में डूबे युवकों का शव बरामद कर लिया है.
Published : October 27, 2025 at 12:37 PM IST
पलामू: खरना के दिन सोन नदी में डूबे तीन युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं. गोताखोरों की टीम ने अंकुश पासवान (22) निवासी शेरघाटी, बिहार और आदर्श चंद्रवंशी (22) निवासी इटवा, नवीनगर, बिहार के शव बरवाडीह गांव के सामने सोन नदी से बरामद किया है जबकि रजनीश चंद्रवंशी (23) निवासी पोखराही का शव डूमरहत्था गांव के समीप सोन नदी से बरामद किया है.
देर शाम तक चलता रहा सर्च अभियान
दरअसल, रविवार को खरना के अवसर पर तीनों युवक सोन नदी में नहाने गए थे, इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से तीनों डूब गए थे. स्थानीय गोताखोरों और प्रशासन की टीम, देर रात तक खोजबीन करती रही. घटना की जानकारी मिलते ही हुसैनाबाद के एसडीपीओ एस. मोहम्मद याक़ूब और अंचल अधिकारी पंकज कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर शव को ढूंढने तक मौजूद रहे.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही. इधर, पोखराही गांव में मातम छाया हुआ है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. तीनों युवकों का शव अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद लाने की व्यवस्था अंचल पदाधिकारी पंकज कुमार ने की है. शवों के अंत्यपरीक्षण के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा. एसडीपीओ एस. मोहम्मद याकूब मामले की छानबीन में जुटे हैं.
इस मौके पर थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी, दंगवार ओपी प्रभारी सोनू कुमार समेत कई पुलिस पदाधिकारी व प्रशासनिक पदाधिकारी, मुखिया अमरेंद्र ठाकुर डटे रहे.
