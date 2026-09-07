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गरियाबंद के गजपल्ला वाटरफॉल में सेल्फी के दौरान पैर फिसलने से डूबा नाबालिग, मौत

रायपुर के गुढ़ियारी का रहने वाला 17 वर्षीय आदित्य अपने चार से पांच दोस्तों के साथ गजपल्ला वाटरफॉल घूमने पहुंचा था. मौज मस्ती के दौरान आदित्य ल्फी लेने झरने के बेहद फिसलन भरे इलाके में चला गया और सेल्फी लेने के बाद लौटते समय उसका पैर फिसल गया, जिससे वह झरने में गहरे पानी में समा गया. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और नगर सेवा के तैराकों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. पांडुका पुलिस मौके पर पहुंची.

गरियाबंद : गजपल्ला वाटरफॉल में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा हादसे का शिकार हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

गजपल्ला वाटरफॉल में डूबने से मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)

डूबने से मौत

लगभग तीन से चार घंटों के ऑपरेशन के बाद वॉटरफॉल के नीचे पत्थरों में नाबालिग की लाश फंसी हुई मिली. परिजनों को सूचना देकर लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए गरियाबंद भेजा गया.

गरियाबंद में कई ऐसे वाटरफॉल है जहां लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं. सुरक्षा में कमी के कारण ऐसे होते हैं- भीम निषाद, जनपद सदस्य

हादसा कैसे हुआ ये पता नहीं चला है. तीन से चार घंटे बाद शव निकाला गया है. उनके पिता यूपी से आ रहे हैं -सतीश कुमार, मृतक का पड़ोसी

रायपुर से दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा था आदित्य

गरियाबंद डीएसपी नेहा सिंह ने बताया कि गजपल्ला वाटरफॉल में एक नाबालिग डूब गया था. रायपुर से अपने दोस्तों के साथ वाटरफॉल घूमने आया था. सेल्फी के दौरान पैर फिसलने से गिर कर गहरे पानी में चला गया.

बता दें पिछले साल भी इसी सीजन में रायपुर की महविस फातिमा की मौत इसी झरने में हुई थी. यह घटना एक बार फिर पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाही का उदाहरण पेश कर रही है. इसे लेकर गंभीर कदम उठाए जाने की जरूरत साफ नजर आ रही है.