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तांदूला नहर में बहे पिता का शव बरामद, रेस्क्यू टीम कर रही बेटी की तलाश, शादी वाले घर में पसरा मातम

तांदूला नहर में नहाने गए पिता पुत्री पानी के तेज बहाव में बह गए.इस हादसे में पिता की मौत हो गई,जबकि पुत्री लापता है.

drown in Tandula canal
तांदूला नहर में बहे पिता का शव बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 28, 2026 at 5:31 PM IST

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बालोद : बालोद के पीपरछेड़ी गांव में दर्दनाक हादसा हो गया. ससुराल में शादी समारोह में शामिल होने आए मेहमान तांदूला नहर के तेज बहाव में बह गए. इस हादसे में 35 साल के शख्स की मौत हो गई, जबकि उनकी 12 वर्षीय बेटी अब भी लापता है. पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है.

नहाने के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार ग्राम धोबनपुरी निवासी यमन गंजीर अपनी बेटी पल्लवी गंजीर के साथ अपने ससुराल पीपरछेड़ी में आयोजित एक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. मंगलवार को यमन अपनी बेटी और एक अन्य रिश्तेदार युवती दामिनी साहू के साथ गांव के पास स्थित तांदूला नहर में नहाने गए थे. तांदूला जलाशय से वर्तमान में लगभग 8 फीट पानी छोड़े जाने के कारण नहर का बहाव तेज है.नहाने के दौरान तीनों गहराई और बहाव का अंदाजा नहीं लगा पाए और पानी में बहने लगे.


एक युवती को ग्रामीणों ने बचाया, बाप-बेटी बहे

चीख-पुकार सुनकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई और एक युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि, यमन और उनकी बेटी पल्लवी देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए.सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहले जलाशय से नहर का पानी बंद कराया गया।.


400 मीटर दूर मिला शव

रेस्क्यू टीम और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शुरू किए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान, घटनास्थल से करीब 400 मीटर की दूरी पर पिता यमन गंजीर का शव बरामद हुआ. वहीं मासूम पल्लवी का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है.

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