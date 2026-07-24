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पलामू में सूखे की आहट! औसत से बेहद कम बारिश, प्रभावित हुई खरीफ फसल, विधानसभा में उठेगा मामला

पलामू: जिले में वर्ष 2026 में औसत से बेहद कम बारिश दर्ज की गई है. कम बारिश के कारण खरीफ फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है. सामान्यतः 1.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है, लेकिन इस बार केवल 30 हजार हेक्टेयर के करीब ही खेती हो पाई है. किसान लगातार बारिश का इंतजार कर रहे हैं.

बादल छाए, लेकिन खेती के लायक बारिश नहीं

पलामू के इलाकों में बादल तो छाए हुए हैं, पर खेती के लिए पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है. कई क्षेत्रों में धान की रोपनी अभी तक शुरू भी नहीं हो पाई है. पलामू का हुसैनाबाद क्षेत्र धान की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है. इस बार यहां भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

विधायक आलोक चौरसिया का बयान (ETV Bharat)

विधानसभा में उठेगी पलामू की बारिश समस्या

पूरे हालात को लेकर राजनीतिक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है. विधानसभा के मानसून सत्र में पलामू में बारिश की स्थिति को लेकर विधायक आवाज उठाने वाले हैं. हुसैनाबाद से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने कहा कि किसानों को बारिश का इंतजार है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बारिश से संबंधित मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि भादो के महीने में बारिश नहीं हुई तो स्थितियां और विकट हो जाएंगी. फिलहाल कई इलाकों में धान की रोपनी भी शुरू नहीं हुई है.

बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया की मांग