पलामू में सूखे की आहट! औसत से बेहद कम बारिश, प्रभावित हुई खरीफ फसल, विधानसभा में उठेगा मामला
पलामू में कम बारिश के कारण केवल 30 हजार हेक्टेयर में ही खेती हुई है. जबकि लक्ष्य 1.35 लाख हेक्टेयर का रखा गया था.
Published : July 24, 2026 at 6:50 PM IST
पलामू: जिले में वर्ष 2026 में औसत से बेहद कम बारिश दर्ज की गई है. कम बारिश के कारण खरीफ फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है. सामान्यतः 1.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है, लेकिन इस बार केवल 30 हजार हेक्टेयर के करीब ही खेती हो पाई है. किसान लगातार बारिश का इंतजार कर रहे हैं.
बादल छाए, लेकिन खेती के लायक बारिश नहीं
पलामू के इलाकों में बादल तो छाए हुए हैं, पर खेती के लिए पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है. कई क्षेत्रों में धान की रोपनी अभी तक शुरू भी नहीं हो पाई है. पलामू का हुसैनाबाद क्षेत्र धान की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है. इस बार यहां भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.
विधानसभा में उठेगी पलामू की बारिश समस्या
पूरे हालात को लेकर राजनीतिक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है. विधानसभा के मानसून सत्र में पलामू में बारिश की स्थिति को लेकर विधायक आवाज उठाने वाले हैं. हुसैनाबाद से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने कहा कि किसानों को बारिश का इंतजार है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बारिश से संबंधित मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि भादो के महीने में बारिश नहीं हुई तो स्थितियां और विकट हो जाएंगी. फिलहाल कई इलाकों में धान की रोपनी भी शुरू नहीं हुई है.
बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया की मांग
डालटनगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि पलामू में बारिश के हालात को लेकर विधानसभा में आवाज उठाई जाएगी. उन्होंने पलामू के लिए पैकेज की मांग करने की बात कही. विधायकों के अनुसार, सरकार को पलामू के इलाके पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. साथ ही मोटे अनाज के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है.
जून में भारी घाटा: 344.7 की जगह मात्र 89.9 मिमी बारिश
आंकड़ों के अनुसार, पलामू में जून के महीने में सामान्य 344.7 मिलीमीटर बारिश की जगह मात्र 89.9 मिलीमीटर ही बारिश हुई है. जिले में 51,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपनी होनी है, लेकिन अभी तक केवल 110 हेक्टेयर के करीब भी रोपनी नहीं हो पाई है.
किसानों और राजनीतिक दलों की मांग है कि सरकार तुरंत पलामू के सूखा प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान दे और राहत पैकेज के साथ-साथ दीर्घकालिक समाधान की दिशा में कदम उठाए.
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