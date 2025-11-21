ETV Bharat / state

ड्रॉप आउट टेक स्टूडेंट ने किया कमाल, उत्तराखंड पुलिस हैकाथॉन 3.0 में पाया पहला स्थान, दिया ये सॉल्यूशन

देहरादून में 'देवभूमि साइबर हैकाथॉन 3.0' का आयोजन,टेक्निकल टीमों ने डिजिटल पुलिसिंग को लेकर दिए ये सॉल्यूशन,ड्रॉप आउट टेक स्टूडेंट लक्ष्य की टीम रही अव्वल

Lakshya
टेक एक्सपर्ट लक्ष्य (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 21, 2025 at 7:40 PM IST

5 Min Read
धीरज सजवाण की रिपोर्ट

देहरादून: उत्तराखंड पुलिस की ओर से आयोजित 'देवभूमि साइबर हैकाथॉन 3.0' में देशभर के टेक महारथियों ने हाथ आजमाए. जिसमें पहला स्थान टीम एन/ए ने हासिल किया. जबकि, दूसरा स्थान टीम वोल्डबग एंड एल्गोरिदम और तीसरा स्थान टीम बाइट शिल्ड और क्वाड्रेटेक ने हासिल किया. इस दौरान कई टेक युवाओं ने पुलिस और क्राइम मैनेजमेंट में आने वाली प्रॉब्लम के टेक्निकल सॉल्यूशन भी दिए. वहीं, पहला स्थान हासिल वाली टीम के सदस्य से लक्ष्य से ईटीवी भारत ने बातचीत की. इस दौरान उन्होंने अपने अनुभव साधा किए.

बता दें कि इस बार हैकाथॉन में 27 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 129 टीमों ने अपने क्रिएटिविटी और टेक्निकल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट पुलिस के सामने रखे. 9 नवंबर को आयोजित प्रीलिम्स राउंड में सभी टीमों ने 6 घंटे के तय समय में अपने कांसेप्ट का प्रजेंटेशन किया. इस दौरान इनोवेशन टेक्निकल क्वालिटी, प्रैक्टिकल विजिबिलिटी और डिजिटल पुलिसिंग पर उनके प्रभावों के आधार पर इन सभी सॉल्यूशन का मल्टी लेवल असेसमेंट किया गया.

देहरादून में 'देवभूमि साइबर हैकाथॉन 3.0' का आयोजन (वीडियो- ETV Bharat)

इन सभी सॉल्यूशंस पर डिटेल एनालिसिस के बाद 15 सबसे बेहतरीन टीमों का चयन ऑन साइट ही फाइनल किया गया. वहीं, इन 15 टीमों ने अपने सॉल्यूशन का प्रैक्टिकल और फंक्शनल प्रोटोटाइप जनरेट करने का चैलेंज दिया. इस चैलेंज का ग्रैंड फिनाले बीते 18 नवंबर को पुलिस लाइन में आयोजित किया गया. जहां पर 13 फाइनलिस्ट टीमों ने 36 घंटे का टफ टास्क के दौरान नॉनस्टॉप हैकाथॉन में भाग लिया, जो 20 नवंबर को पूरा हुआ.

Devboomi Hackathon 3 Finale
देवभूमि साइबर हैकाथॉन 3.0 में तीसरा स्थान हासिल करने वाली विजेता टीम (फोटो सोर्स- Police)

सभी प्रतियोगी छात्रों ने अपना पूरा क्षमता दिखाते हुए धैर्य और टीमवर्क के साथ उच्च स्तरीय कंप्यूटर कोडिंग का प्रदर्शन कर अपने-अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार तकनीक का इजाद किया. जो कि डिजिटल पुलिसिंग और क्राइम मैनेजमेंट के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होने की क्षमता रखती है.

Devboomi Hackathon 3 Finale
देवभूमि साइबर हैकाथॉन 3.0 में तीसरा स्थान हासिल करने वाली विजेता टीम (फोटो सोर्स- Police)

उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने इस टेक प्रोग्राम और इसके उद्देश्य के बारे में जानकारी दी. उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे टेक हैकाथॉन में 1,500 छात्रों की 250 टीमों ने हिस्सा लिया. जिसमें से 200 छात्राएं भी मौजूद थीं. जो कि नेशनल सिक्योरिटी के इनोवेशन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती हैं.

टेक्निकल टीमों ने डिजिटल पुलिसिंग को लेकर दिए ये सॉल्यूशन-

  • ओएसआईएनटी एवं थ्रेट एक्टर प्रोफाइलिंग ऑटोमेशन
  • तत्काल थ्रेट एक्टर पहचान के लिए स्वचालित ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस टूल
  • डार्क वेब एवं डीप वेब इंटेलिजेंस टूल्स
  • छिपे हुए ऑनलाइन बाजारों पर अवैध गतिविधियों की निगरानी करने वाली प्रणाली
  • कानून प्रवर्तन के लिए सुरक्षित संचार प्रणाली
  • पुलिस इकाइयों के लिए सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड और छेड़छाड़-रोधी संचार प्लेटफॉर्म
  • डिजिटल मनी ट्रेल एवं क्रिप्टो इंटेलिजेंस सिस्टम
  • संदिग्ध क्रिप्टो लेन-देन का पता लगाने के लिए ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसिंग टूल
  • डिजिटल फोरेंसिक ऑटोमेशन–टावर डंप/सीडीआर/आईपीडीआर
  • टेलीकॉम मेटाडेटा के तेज विश्लेषण के लिए एआई-आधारित फोरेंसिक प्लेटफॉर्म
  • थ्रेट इंटेलिजेंस एग्रीगेशन एवं अलर्टिंग सिस्टम
  • कई स्रोतों से मिली इंटेलिजेंस को एकीकृत कर वास्तविक-समय एलर्ट देने वाला इंजन
  • नेटवर्क एवं पैकेट फोरेंसिक प्लेटफॉर्म
  • नेटवर्क ट्रैफिक का विश्लेषण कर हमलों, घुसपैठ या माल वेयर का पता लगाने का टूलकिट
  • ओएसआईएनटी/वीडियो एनालिटिक्स फॉर सर्विलांस एन्हांसमेंट
  • चेहरा पहचान, वस्तु ट्रैकिंग और असामान्य गतिविधि पहचान के लिए एआई-पावर्ड वीडियो एनालिटिक्स
  • स्मार्ट पुलिसिंग–ओपन-एंडेड इनोवेशन ट्रैक
  • पुलिसिंग दक्षता, अपराध पूर्वानुमान और फील्ड ऑपरेशन बेहतर बनाने वाले नवाचार समाधान
  • ब्लॉकचेन आधारित वित्तीय धोखाधड़ी ट्रेसेब्लिटी सिस्टम
  • वित्तीय जांच के लिए छेड़छाड़-रोधी ब्लॉकचेन लेजर सिस्टम

ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स ने हासिल किया फर्स्ट प्राइज: उत्तराखंड पुलिस की ओर से आयोजित इस इनोवेशन चैलेंज हैकाथॉन 3.0 में फर्स्ट प्राइज जीतने वाली टीम को प्राइज मनी के तौर पर 3 लाख रुपए दिए गए. वहीं, फर्स्ट प्राइज जीतने वाली टीम से ईटीवी भारत ने बातचीत की और पुलिसिंग के लिए दिए गए उनके सॉल्यूशन के बारे में पूछा. फर्स्ट प्राइज जीतने वाली टीम के सदस्य लक्ष्य ने बताया कि वो एक मिलिट्री इंटेलिजेंस एनालिसिस है.

Devboomi Hackathon 3 Finale
हैकाथॉन में पुलिस से संवाद करती युवती (फोटो सोर्स- Police)

उनकी ओर से इंडियन आर्मी को अपनी सेवाएं दी गई है. इस तरह से उन्होंने पुलिस के साथ भी काम किया और उन्हें इस दौरान यह महसूस हुआ कि पुलिस के पास कुछ खास तरह के टूल्स मौजूद नहीं है, जिनसे इन्फॉरमेशन निकालकर साइबर क्रिमिनल को पकड़ा जा सकता है, लेकिन इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी भारतीय सेना के पास मौजूद है. उनसे अनुभव हासिल करके उन्होंने पुलिस के लिए भी इस तरह की एक टेक्नोलॉजी बनाई है, जिससे CDR और IPDR डाटा को एनालाइज किया जा सकता है.

Devboomi Hackathon 3 Finale
देवभूमि साइबर हैकाथॉन 3.0 का आयोजन (फोटो सोर्स- Police)

टेक एक्सपर्ट लक्ष्य ने बताया कि अगर कुछ मामलों के उदाहरण दिए जाए तो विशेष तौर पर साइबर क्रिमिनल जो कि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी इत्यादि, ऐसे क्राइम जिसमें भी डिजिटल एविडेंस की जरूरत होती है, वो इस तरह की टेक्नोलॉजी से ट्रैक और ट्रेस किया जा सकता है. उन्होंने अपने शैक्षणिक अनुभव के बारे में बताया कि वो बीटेक 2nD ईयर से ड्रॉप आउट है. ड्रॉप आउट करने के बाद उन्होंने डार्क वेब पर काम करना शुरू किया. उस पर लगातार काम करते-करते उन्होंने महारत हासिल कर ली. मूल रूप लक्ष्य हरियाणा के रहने वाले हैं.

