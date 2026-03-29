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उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, मसूरी में ठंडी हवाओं और फुहारों ने दर्ज कराई गिरावट, पर्यटकों की उमड़ रही भीड़

उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट ( PHOTO- ETV Bharat )