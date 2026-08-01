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कमर्शियल सिलेंडर के दाम में गिरावट, छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं के चेहरे पर दिखी खुशी

नई दिल्ली: 1 अगस्त 2026 से दिल्ली में केवल 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हुए हैं, जो 202 रुपये सस्ता हुआ है. हालांकि, 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वे पहले जैसे ही हैं. वही कमर्शियल गैस के दाम में गिरावट होने से दिल्ली में खाने-पीने की दुकान चलाने वाले लोगों पर भी इसका असर पड़ा है. कई जगह लगातार कमर्शियल गैस के दाम में बढ़ोतरी होने की वजह से खाने पीने की सामग्रियों के दाम भी बढ़ गए थे तो वहीं अब गैस के दाम में कमी आने की वजह से कई होटल वाले अब अपने खाने-पीने की सामग्री के दाम में भी कमी कर रहे हैं.

ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके के फेस वन में पराठे की दुकान चलाने वाले देशराज बताते हैं कि अगर कमर्शियल गैस के सिलेंडर के दाम में गिरावट हुई है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि लगातार कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी होने की वजह से हम लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी. हम लोगों का धंधा भी चौपट हो रहा था क्योंकि हम लोगों ने खाने की सामग्री का दाम भी बढ़ा दिया था, जिससे कस्टमर परेशान हो रहे थे और अचानक से दाम बढ़ने से वह गलत सोच रहे थे, जिसका असर हमारे दुकानदारी पर भी पड़ रहा था अब गिरावट होने से हम लोग भी खाने की सामग्री के दाम में गिरावट करेंगे.

कमर्शियल सिलेंडर के दाम में गिरावट (ETV Bharat)

कमर्शियल सिलेंडर के दाम में गिरावट

छोला भटूरा की दुकान चलाने वाले अरुण राय बताते हैं कि देखिए एलपीजी सिलेंडर के दाम में अगर गिरावट हुआ है तो मिलना भी चाहिए कम में, कई बार दाम तो काम हो जाता है लेकिन हम लोगों को सिलेंडर के रेट पुराने रेट में ही मिलता है, जिससे हमें दिक्कत आती है अगर गिरावट हुआ है तो कम दाम में हमें मिलना चाहिए.