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Tarang Shakti 2026 : 'तरंग शक्ति' के चलते बिना अनुमति ड्रोन नहीं उड़ेंगे, फ्लाइट शिड्यूल में बदलाव, F-35 की उड़ान शुरू

तरंग शक्ति के चलते बिना अनुमति ड्रोन नहीं उड़ेंगे, फ्लाइट शिड्यूल ने बदलाव, F 35 की उड़ान शुरू

IAF Tarang Shakti
अभ्यास में शामिल हुए फाइटर जेट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2026 at 9:00 PM IST

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जोधपुर: राजस्थान के जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में आगामी दिनों में संभावित वीवीआईपी दौरों तथा वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित हो रहे अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति-2026 के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिना अनुमति ड्रोन एवं किसी भी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात) जोधपुर शहीन सी. द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है. शहीन सी. ने बताया कि यह आदेश 29 सितम्बर, 2026 से लागू होकर 15 अक्टूबर, 2026 को शाम 5.00 बजे तक प्रभावशील रहेंगे.

एयरलाइंस ने बदले शिड्यूल : भारतीय वायु सेना के तरंग शक्ति अभ्यास के कारण जोधपुर हवाई अड्डे पर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक नागरिक उड़ानें आंशिक रूप से निलंबित रहेंगी. जोधपुर एयरपोर्ट के निदेशक मनोज उनियाल ने बताया कि कुछ फ्लाइट के ऑपरेशन में बदलाव हुआ है. इधर एयरलाइंस ने कई उड़ानों के कार्यक्रम में संशोधन किया है और ये प्रतिबंध 6 अक्टूबर तक लागू रहेंगे.

प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चार घंटे की अवधि के लिए जोधपुर से कोई भी यात्री विमान न तो उतरेगा और न ही उड़ान भरेगा. इसके चलते एयरलाइंस कम्पनियों ने अपने फ्लाइट ऑपरेशन बदले है. इंडिगो एक से सात अक्टूबर तक दिल्ली से जोधपुर के बीच एक ही फ्लाइट का संचालन करेगी यह फ्लाइट 11.55 बजे दिल्ली चल कर 13.15 यहां पहुंचेगी. जबकि इससे पहले सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी. 8 अक्टूबर से दो फ्लाइट हो जाएगी. इसी तरह से बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट सुबह 5.50 बजे आएगी और कुछ देर बाद वापस जाएगी.

पढे़ं : भारतीय वायुसेना का महाअभ्यास: जोधपुर में 7 देशों की एयरफोर्स के साथ 'तरंग शक्ति' का ऑपरेशनल फेज शुरू

12 तक चलेगा तरंग शक्ति, F-35 की उड़ान शुरू : जोधपुर एयरवेज पर वायु सेवा का युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति 2026 शुरू हो चुका है जो 12 अक्टूबर तक चलेगा. इसमें भारत सहित 8 देशों की सेनाएं अपने लड़ाकू जहाज सहित अन्य संसाधनों के साथ भाग ले रही हैं. तरंग शक्ति का मुख्य आकर्षण अमेरिका का अत्याधुनिक F 35 लड़ाकू विमान है, जिसने यहां उड़ान शुरू कर दी है. अमेरिकी दूतावास ने एक सोशल मीडिया पर ट्वीट कर जानकारी साझा की है कि उनका F-35 लड़ाकू विमान का ऐतिहासिक प्रदार्पण भारत में हुआ है.

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