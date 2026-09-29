Tarang Shakti 2026 : 'तरंग शक्ति' के चलते बिना अनुमति ड्रोन नहीं उड़ेंगे, फ्लाइट शिड्यूल में बदलाव, F-35 की उड़ान शुरू

Tarang Shakti 2026 : 'तरंग शक्ति' के चलते बिना अनुमति ड्रोन नहीं उड़ेंगे, फ्लाइट शिड्यूल में बदलाव, F-35 की उड़ान शुरू
तरंग शक्ति के चलते बिना अनुमति ड्रोन नहीं उड़ेंगे, फ्लाइट शिड्यूल ने बदलाव, F 35 की उड़ान शुरू
Published : September 29, 2026 at 9:00 PM IST
जोधपुर: राजस्थान के जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में आगामी दिनों में संभावित वीवीआईपी दौरों तथा वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित हो रहे अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति-2026 के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिना अनुमति ड्रोन एवं किसी भी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात) जोधपुर शहीन सी. द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है. शहीन सी. ने बताया कि यह आदेश 29 सितम्बर, 2026 से लागू होकर 15 अक्टूबर, 2026 को शाम 5.00 बजे तक प्रभावशील रहेंगे.
US F35s in Rajasthan, India for Tarang Shakti exercises. pic.twitter.com/04iOm21VHH— WarMonitor (@WarMonitorINTL) September 29, 2026
एयरलाइंस ने बदले शिड्यूल : भारतीय वायु सेना के तरंग शक्ति अभ्यास के कारण जोधपुर हवाई अड्डे पर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक नागरिक उड़ानें आंशिक रूप से निलंबित रहेंगी. जोधपुर एयरपोर्ट के निदेशक मनोज उनियाल ने बताया कि कुछ फ्लाइट के ऑपरेशन में बदलाव हुआ है. इधर एयरलाइंस ने कई उड़ानों के कार्यक्रम में संशोधन किया है और ये प्रतिबंध 6 अक्टूबर तक लागू रहेंगे.
They appear to be:— Defense News IN (@DefenseNewsIN) September 29, 2026
Left: HAL Tejas — compact, tailless delta-wing shape.
Right: F-35 Lightning II — broader body with swept wings and twin tail fins.
Tarang Shakti
The photo as been made sharper using AI pic.twitter.com/E4wxIcUhTM
प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चार घंटे की अवधि के लिए जोधपुर से कोई भी यात्री विमान न तो उतरेगा और न ही उड़ान भरेगा. इसके चलते एयरलाइंस कम्पनियों ने अपने फ्लाइट ऑपरेशन बदले है. इंडिगो एक से सात अक्टूबर तक दिल्ली से जोधपुर के बीच एक ही फ्लाइट का संचालन करेगी यह फ्लाइट 11.55 बजे दिल्ली चल कर 13.15 यहां पहुंचेगी. जबकि इससे पहले सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी. 8 अक्टूबर से दो फ्लाइट हो जाएगी. इसी तरह से बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट सुबह 5.50 बजे आएगी और कुछ देर बाद वापस जाएगी.
The @usairforce F-35A Lightning IIs are making their exercise debut in India at Tarang Shakti.— U.S. Embassy India (@USAndIndia) September 29, 2026
Combining stealth, advanced sensors, and information-sharing capabilities, the F-35s bring new opportunities to train with the Indian Air Force and other partners, strengthening… pic.twitter.com/wGfT6OxtAc
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12 तक चलेगा तरंग शक्ति, F-35 की उड़ान शुरू : जोधपुर एयरवेज पर वायु सेवा का युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति 2026 शुरू हो चुका है जो 12 अक्टूबर तक चलेगा. इसमें भारत सहित 8 देशों की सेनाएं अपने लड़ाकू जहाज सहित अन्य संसाधनों के साथ भाग ले रही हैं. तरंग शक्ति का मुख्य आकर्षण अमेरिका का अत्याधुनिक F 35 लड़ाकू विमान है, जिसने यहां उड़ान शुरू कर दी है. अमेरिकी दूतावास ने एक सोशल मीडिया पर ट्वीट कर जानकारी साझा की है कि उनका F-35 लड़ाकू विमान का ऐतिहासिक प्रदार्पण भारत में हुआ है.