50 बाघों वाले सरिस्का में अब ड्रोन से होगी निगरानी, अवैध गतिविधियों पर भी लगेगी लगाम
सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की निगरानी के लिए पहली बार ड्रोन का यूज किया जा रहा है. इसके लिए दो ड्रोन खरीदे गए हैं.
Published : November 26, 2025 at 6:39 PM IST
अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा अब 50 के पार पहुंच चुका है. लगातार बढ़ रही बाघों की संख्या और युवा बाघों का नई टेरिटरी की तलाश में रिजर्व से बाहर निकलने की घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरिस्का प्रशासन ने पहली बार ड्रोन तकनीक को अपनाने का फैसला किया है. इसके तहत दो हाई-टेक ड्रोन खरीदे गए हैं, जिनकी मदद से खुले इलाकों, पहाड़ियों, खेतों और गांवों में बाघों की मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी.
सरिस्का के मुख्य संरक्षण वन अधिकारी (CCF) एवं फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि अभी तक बाघों की निगरानी मैनुअल गश्त और रेडियो कॉलर के जरिए होती रही है, लेकिन बाघों की बढ़ती संख्या के कारण अब यह पर्याप्त नहीं रह गया है. उन्होंने कहा कि ड्रोन से खुले जंगल, पहाड़ी क्षेत्र और रिजर्व के बाहर खेतों-गांवों में बाघों की लोकेशन ट्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा. घने जंगल और गहरे नालों में थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर यह तकनीक गेम-चेंजर साबित होगी.
इसलिए पड़ी ड्रोन खरीद की जरुरत: संग्राम सिंह ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है. वहीं युवा हो चुके कई शावक भी अपनी मां से अलग होकर नई टैरिटरी की तलाश में जुटे हैं. इस कारण बाघों के सरिस्का से बाहर निकलने का खतरा बढ़ गया है. पूर्व में सरिस्का के कई टाइगर लापता हो चुके हैं और कई बाघ टैरिटरी बनाने के लिए सरिस्का से बाहर निकल चुके हैं. इनमें बाघिन एसटी-5, बाघ एसटी- 13 लंबे समय से लापता चल रहे हैं. वहीं, बाघ एसटी-24 सरिस्का से बाहर निकल कर जयुपर के रामगढ़ वन क्षेत्र में पहुंच चुका है.
इसके अलावा बाघ एसटी- 2303 सरिस्का से बाहर निकल कर हरियाणा प्रदेश के झाबुआ के जंगलों में पहुंच गया है और बाघ एसटी- 2402 भी सरिस्का से निकलकर बांदीकुई होते हुए रैणी क्षेत्र में पहुंच गया था. इसके अलावा भी कुछ अन्य बाघ-बाघिन और शावक आसपास के गांवों व खेतों तक पहुंच चुके हैं. सीसीएफ संग्राम सिंह ने बताया कि सरिस्का से बाहर निकले इन बाघों की लोकेशन ट्रेस करने में वनकर्मियों को मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन ड्रोन की खरीद के बाद अब सरिस्का प्रशासन को बाघों के गांवों व खेतों में पहुंचने पर लोकेशन ट्रेस करने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
अवैध गतिविधियों पर भी लगेगी लगाम: संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि ड्रोन का उपयोग सिर्फ बाघों की निगरानी तक सीमित नहीं रहेगा. सरिस्का के विशाल और दुर्गम क्षेत्रों में अवैध लकड़ी कटाई, मवेशियों की चराई और शिकार जैसी गतिविधियां समय-समय पर सामने आती रही हैं. ड्रोन के हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे ऊंचाई से पूरे क्षेत्र की लाइव फीड देंगे, जिससे संदिग्ध गतिविधि दिखते ही तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी. इसके अलावा गर्मियों में जल स्रोतों की निगरानी और जंगल में आग लगने की स्थिति में भी ड्रोन अहम भूमिका निभाएंगे. सीसीएफ ने बताया कि देश के अन्य टाइगर रिजर्व में भी ड्रोन का सफलतापूर्वक उपयोग हो रहा है और सरिस्का अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है.
भविष्य में आएंगे AI आधारित डिवाइस: मुख्य संरक्षण वन अधिकारी ने बताया कि प्रशासन का अगला कदम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित निगरानी उपकरणों की खरीदारी है. संग्रां सिंह कटियार ने कहा कि बाघों की संख्या अभी और बढ़ेगी. आने वाले समय में AI कैमरे, सेंसर और ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए बजट और योजना तैयार की जा रही है.
उन्होंने कहा कि सरिस्का में 2005 में शिकार के कारण सभी बाघ खत्म हो गए थे, लेकिन पुनर्वास प्रोजेक्ट के बाद आज यहां 50 से ज्यादा बाघ हैं. यह सफलता अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अब इसे बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लेना जरूरी हो गया है. ड्रोन की एंट्री और आने वाले AI उपकरण सरिस्का के बाघों के लिए नई सुरक्षा कवच साबित होने वाले हैं.
