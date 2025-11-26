ETV Bharat / state

50 बाघों वाले सरिस्का में अब ड्रोन से होगी निगरानी, अवैध गतिविधियों पर भी लगेगी लगाम

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा अब 50 के पार पहुंच चुका है. लगातार बढ़ रही बाघों की संख्या और युवा बाघों का नई टेरिटरी की तलाश में रिजर्व से बाहर निकलने की घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरिस्का प्रशासन ने पहली बार ड्रोन तकनीक को अपनाने का फैसला किया है. इसके तहत दो हाई-टेक ड्रोन खरीदे गए हैं, जिनकी मदद से खुले इलाकों, पहाड़ियों, खेतों और गांवों में बाघों की मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी.

सरिस्का के मुख्य संरक्षण वन अधिकारी (CCF) एवं फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि अभी तक बाघों की निगरानी मैनुअल गश्त और रेडियो कॉलर के जरिए होती रही है, लेकिन बाघों की बढ़ती संख्या के कारण अब यह पर्याप्त नहीं रह गया है. उन्होंने कहा कि ड्रोन से खुले जंगल, पहाड़ी क्षेत्र और रिजर्व के बाहर खेतों-गांवों में बाघों की लोकेशन ट्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा. घने जंगल और गहरे नालों में थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर यह तकनीक गेम-चेंजर साबित होगी.

CCF संग्राम सिंह कटियार (ETV Bharat Alwar)

इसे भी पढ़ें- सरिस्का के बफर रेंज में एसटी 9 व एसटी 2304 की जुगलबंदी कर रही सैलानियों को रोमांचित

इसलिए पड़ी ड्रोन खरीद की जरुरत: संग्राम सिंह ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है. वहीं युवा हो चुके कई शावक भी अपनी मां से अलग होकर नई टैरिटरी की तलाश में जुटे हैं. इस कारण बाघों के सरिस्का से बाहर निकलने का खतरा बढ़ गया है. पूर्व में सरिस्का के कई टाइगर लापता हो चुके हैं और कई बाघ टैरिटरी बनाने के लिए सरिस्का से बाहर निकल चुके हैं. इनमें बाघिन एसटी-5, बाघ एसटी- 13 लंबे समय से लापता चल रहे हैं. वहीं, बाघ एसटी-24 सरिस्का से बाहर निकल कर जयुपर के रामगढ़ वन क्षेत्र में पहुंच चुका है.

इसके अलावा बाघ एसटी- 2303 सरिस्का से बाहर निकल कर हरियाणा प्रदेश के झाबुआ के जंगलों में पहुंच गया है और बाघ एसटी- 2402 भी सरिस्का से निकलकर बांदीकुई होते हुए रैणी क्षेत्र में पहुंच गया था. इसके अलावा भी कुछ अन्य बाघ-बाघिन और शावक आसपास के गांवों व खेतों तक पहुंच चुके हैं. सीसीएफ संग्राम सिंह ने बताया कि सरिस्का से बाहर निकले इन बाघों की लोकेशन ट्रेस करने में वनकर्मियों को मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन ड्रोन की खरीद के बाद अब सरिस्का प्रशासन को बाघों के गांवों व खेतों में पहुंचने पर लोकेशन ट्रेस करने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.