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हजारीबाग में अब होगी ड्रोन से खेती, 3 प्रखंड और 5 स्थानों पर हो रहा है प्रयोग, महिलाओं को जोड़ने की कोशिश

हजारीबाग में अब खेती में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके लिए प्रायोगिक तौर पर उपयोग शुरू किया जा चुका है.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2026 at 8:59 AM IST

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हजारीबाग: खेती में ड्रोन का उपयोग किसानों के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक है. इसकी मदद से केवल 5 से 7 मिनट में 1 एकड़ खेत में कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव किया जा सकता है. आने वाले दिनों में हजारीबाग में किसान ड्रोन से खेती करते हुए देखे जा सकते हैं.

हजारीबाग जिला प्रशासन बरही, पदमा और इचाक प्रखंडों में प्रायोगिक तौर पर ड्रोन से छिड़काव करवा रहा है, ताकि रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी जा सके. आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाकर किसानों की आय और ग्रामीण आजीविका के अवसरों को बढ़ाया जा सकता है.

हजारीबाग में अब होगी ड्रोन से खेती (Etv Bharat)

हजारीबाग कृषि विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, गोरिया कर्मा के प्रयासों से पूरे हजारीबाग में आने वाले दिनों में ड्रोन से खेती करने की तैयारी चल रही है. हजारीबाग के तीन प्रखंडों पदमा, बरही और इचाक में प्रायोगिक तौर पर काम चल रहा है. जहां कृषि विभाग ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव कर रहा है.

इसका उद्देश्य यह जानना है कि इस तकनीक से खेती करने पर उत्पादकता में क्या अंतर पड़ सकता है. इसके लिए पांच स्पॉट चिन्हित किए गए हैं.

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ग्रामीणों को जानकारी देते अधिकारी (Etv Bharat)

सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट

जिला कृषि पदाधिकारी शुभांकर गुप्ता ने बताया कि प्रशासन और सरकार को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी. यह प्रयोग हजारीबाग उपायुक्त हेमंत सती के निर्देशन में किया जा रहा है. आत्मा (कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण) के पदाधिकारी ड्रीम प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं.

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, गोरिया कर्मा के वरिष्ठ वैज्ञानिक पंकज कुमार सिंह कहते हैं कि ड्रोन तकनीक आने वाले समय में क्रांतिकारी उपयोग के रूप में देखी जाएगी. सेना से लेकर कई अन्य क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है. खेती में इसका उपयोग क्रांतिकारी बदलाव लाएगा. बेहद कम समय में बड़े-बड़े खेतों में कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव हो पाएगा, जिससे किसान को पैसे की बचत होगी और फसल को सही मात्रा में उर्वरक मिल पाएगा. केवल 6 से 7 मिनट में 1 एकड़ खेत में दवा या तरल खाद का छिड़काव किया जा सकता है.

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खेत (Etv Bharat)

महिलाओं को दी जाएगी ड्रोन तकनीक की जानकारी

जिला प्रशासन गांव की महिलाओं को इस प्रोजेक्ट से जोड़ने की कोशिश कर रहा है. जिला कृषि पदाधिकारी शुभांकर गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार की ओर से नमो ड्रोन दीदी योजना चलाई जा रही है. इस कार्यक्रम में भी गांव की महिलाओं को ड्रोन तकनीक के बारे में बताया जाएगा. कोशिश की जाएगी कि महिलाएं ड्रोन चलाएं. इसके लिए उनका निबंधन भी होगा. गांव के युवकों को भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके.

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ड्रोन (Etv Bharat)

ड्रोन देखने के लिए पहुंची महिलाओं ने बताया कि यह एक बेहतर तकनीक है. आने वाले दिनों में यदि सरकार ड्रोन उपलब्ध कराएगी तो वे इस तकनीक से उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव करेंगी. उन्होंने कहा कि महिलाएं प्रशिक्षण लेने के लिए उत्सुक हैं.

आने वाले दिनों में हजारीबाग में कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जहां छोटे-छोटे किसान अपने खेत में ड्रोन के जरिए छिड़काव करते हुए नजर आएंगे.

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