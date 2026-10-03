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हजारीबाग में अब होगी ड्रोन से खेती, 3 प्रखंड और 5 स्थानों पर हो रहा है प्रयोग, महिलाओं को जोड़ने की कोशिश

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

हजारीबाग: खेती में ड्रोन का उपयोग किसानों के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक है. इसकी मदद से केवल 5 से 7 मिनट में 1 एकड़ खेत में कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव किया जा सकता है. आने वाले दिनों में हजारीबाग में किसान ड्रोन से खेती करते हुए देखे जा सकते हैं.