पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए दीपावली के बाद भी जारी रहेगा ड्रोन से पानी का छिड़काव, पार्टिकुलेट मैटर बना मुसीबत

देहरादून: राजधानी देहरादून में एयर क्वालिटी इंडेक्स संतोषजनक स्थिति में है. हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नजर दीपावली के दिन पर है जब आतिशबाजी के बाद प्रदूषण के बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है. पिछले सालों के आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि देहरादून समेत तमाम शहरों में दीपावली पर एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब रहता है. खास तौर पर दिवाली से पहले पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के लिए इसे काबू करना बड़ी चुनौती है और इसलिए जन जागरूकता के साथ लगातार ड्रोन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है.

हालांकि इस बार पिछले सालों की मुकाबले ज्यादा जागरूकता अभियान चलाये जाने पर ध्यान दिया गया है. इसके अलावा तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी कड़ी में इस वक्त ड्रोन से पानी के छिड़काव पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है. खास बात यह है दीपावली से करीब एक हफ्ते पहले से ही ड्रोन के जरिए छिड़काव का काम शुरू कर दिया गया था, जबकि यह काम दीपावली के एक हफ्ते बाद भी जारी रहेगा.

राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 75 तक बना हुआ है जो की संतोषजनक स्थिति में माना जाता है. इसके अलावा हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश और काशीपुर, रुद्रपुर तक भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से सीधे तौर पर निगरानी रखी जा रही है. इस बार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा थर्ड पार्टी को भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगरानी का जिम्मा दिया गया है.