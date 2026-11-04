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पंचकूला में ड्रोन से होगी पराली जलाने की निगरानी, कृषि विभाग ने पहली बार शुरू की पहल

Drones Monitored Stubble Burning In Panchkula ( ETV Bharat )

पंचकूला: धान की पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पंचकूला द्वारा पहली बार ड्रोन के जरिए जिले में निगरानी शुरू की जा रही है. इसके लिए ड्रोन तैनात किया गया है, जो जिले के चिन्हित गांवों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखेगा.

जियो-टैग्ड फोटो-वीडियो रिकॉर्डिंग व लोकेशन: पंचकूला कृषि विभाग के उप निदेशक, डॉक्टर राकेश पोरिया ने बताया कि ड्रोन के जरिए विशेष रूप से दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक निगरानी की जाएगी. संदिग्ध घटनाओं की जियो-टैग्ड फोटो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ लोकेशन और समय का विवरण भी दर्ज किया जाएगा.